Uno sguardo su natura e paesaggi dell’Oman: i migliori scorci naturali

L’Oman, incastonato lungo la costa sud-orientale della Penisola Arabica, offre panorami spettacolari che spaziano tra deserto e oceano, con montagne imponenti e valli lussureggianti che promettono avventure in ogni angolo.

Oltre alle principali località visitate durante i viaggi in Oman, non puoi perdere gli scorci paesaggistici.

1. La penisola di Musandam: il “Fiordo d’Arabia”

Conosciuta come la “Norvegia d’Arabia,” la Penisola di Musandam è un paradiso per gli amanti della natura. Le sue acque cristalline e le scogliere a picco fanno da sfondo a spettacolari fiordi, ideali per escursioni in barca, immersioni e tour di avvistamento dei delfini. Con le sue piccole baie e spiagge isolate, Musandam è un luogo dove il mare incontra le montagne in una bellezza senza pari.

2. Salalah e i miracoli del Khareef

Situata nella regione meridionale del Dhofar, Salalah è famosa per i paesaggi che si trasformano durante il monsonico “Khareef,” quando la vegetazione rigogliosa e le cascate prendono il posto dell’arida sabbia desertica. Tra colline verdi e valli piene di vita, i visitatori possono esplorare il Wadi Darbat e ammirare il fascino esotico della foresta di baobab. Salalah è anche ricca di cultura, con il mercato del profumo e il sito archeologico di Al Baleed.

3. Wahiba Sands: l’essenza del deserto

Il Wahiba Sands, o Sharqiya Sands, è un mare di dune dorate che ondeggiano come un oceano di sabbia. Questa vasta distesa è la cornice perfetta per un safari in fuoristrada, ma anche per escursioni a dorso di cammello. Qui, i visitatori possono trascorrere la notte in campi tendati sotto cieli stellati, vivendo l’accoglienza dei beduini e ascoltando le storie di questa terra millenaria.

4. Jebel Akhdar: la montagna verde

A 6.000 piedi sopra il livello del mare, Jebel Akhdar fa parte della catena montuosa dell’Al Hajar e offre viste mozzafiato sulle terrazze agricole che coltivano frutta e rose. Questa zona è perfetta per escursioni guidate alla scoperta di antichi villaggi e panorami incontaminati. In primavera, la montagna si riempie del profumo delle rose di Damasco, trasformando l’area in un giardino profumato unico al mondo.

5. Le isole Daymaniyat: paradiso per gli amanti del mare

Per gli appassionati di snorkeling e immersioni, le Isole Daymaniyat offrono un’esperienza indimenticabile tra coralli colorati e una fauna marina straordinaria. Situate vicino a Muscat, queste isole protette ospitano tartarughe marine, squali balena e pesci esotici. Con acque limpide e incontaminate, le Daymaniyat sono un rifugio perfetto per chi cerca un contatto diretto con il mondo marino.

6. Ras al Jinz: il rifugio delle tartarughe

Ras al Jinz, sulla costa orientale, è famoso per le tartarughe marine che vi nidificano ogni anno. Grazie a tour guidati, i visitatori possono osservare da vicino questi affascinanti animali durante la deposizione delle uova o la corsa dei piccoli verso il mare. Con le sue spiagge incontaminate e il museo delle tartarughe, Ras al Jinz è una meta imperdibile per chi ama la fauna marina.

7. Wadi Ghul: il gran canyon d’Oman

Conosciuto come il “Gran Canyon dell’Oman,” Wadi Ghul è una spettacolare gola che scende a strapiombo tra pareti rocciose. La “Balcony Walk,” un sentiero panoramico che costeggia il canyon, offre una vista incredibile sul paesaggio circostante. È la meta ideale per gli appassionati di trekking e per chi cerca emozionanti avventure a contatto con la natura selvaggia.

8. Il Rub’ Al Khali

Rub’ Al Khali è il deserto di sabbia più vasto e misterioso del mondo, che si estende anche in Arabia Saudita e negli Emirati. I suoi paesaggi spogli e le alte dune rosse rappresentano un’esperienza unica e quasi lunare. Con tour in 4×4 e safari, è possibile esplorare le meraviglie di questo luogo fuori dal comune, dove la vastità del deserto regala momenti di pura bellezza.