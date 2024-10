Simula atti sessuali con un manichino al centro commerciale

Si avvicina al manichino e simula nei suoi confronti atti di esplicita natura sessuale.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, una chiamata – tramite al 112NUE – alla Centrale Operativa della Questura di Bolzano, per una richiesta di intervento presso il Centro Commerciale “Centrum” di via Galvani, ove veniva segnalata la presenza di un giovane in atteggiamenti molesti che stava compiendo atti osceni.

Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunti in pochi attimi nel luogo segnalato, subito erano in grado di individuare e fermare il soggetto segnalato – in seguito identificato per tale P. D., 27enne bolzanino con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, in particola modo contro la persona – il quale si presentava in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione smodata di sostanze di vario genere.

LA VICENDA

Dopo aver fatto la spesa al supermercato, il pregiudicato aveva maldestramente cercato di approcciare due giovani commesse di un negozio di abbigliamento, le quali, tuttavia, non si erano affatto dimostrate interessate ad approfondire la sua conoscenza.

Visto l’atteggiamento di chiusura delle ragazze, il giovane, in maniera provocatoria, si era pertanto avvicinato ad un manichino di sesso femminile ed aveva iniziato a simulare atti di esplicita natura sessuale, per poi venire bloccato ed allontanato da un addetto alla vigilanza del “Centrum”.

L’ARRESTO

Dopo aver accompagnato il soggetto presso gli Uffici di Largo Palatucci, gli agenti provvedevano a sanzionarlo per l’ubriachezza molesta ai sensi dell’art. 688 del Codice Penale.

Dal controllo presso la Banca Dati del Ministero dell’Interno era risultato che P.D. si trovava agli arresti domiciliari, costui veniva altresì denunciato alla Procura della Repubblica per evasione, e quanto accaduto veniva segnalato al Tribunale di Sorveglianza per i provvedimenti di competenza.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione di quanto accaduto, dei precedenti a suo carico e della pericolosità del soggetto, ha emesso, nei confronti di P. D., la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza.