Sindaco aggredito con un coltello in Comune

Il sindaco di Delia (Caltanissetta), Gianfilippo Bancheri, è stato aggredito da un precario armato di coltello mentre si trovava nell’ufficio protocollo del Comune.

L’aggressore, un 55enne, che lavora con il reddito minimo di inserimento in alcuni progetti comunali, gli ha puntato l’arma alla gola.

A quanto pare avrebbe accusato il sindaco di non aver ancora ricevuto il bonus spesa.

Una dipendente che era presente alla scena è fuggita, mentre il sindaco è riuscito a reagire.

Dopo una breve colluttazione è rimasto ferito da un fendente a un dito.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà l’aggressore.

Il sindaco di Gragnano colpito al volto per strada

Il sindaco di Gragnano, popoloso comune della città metropolitana di Napoli, Nello D’Auria, è stato aggredito oggi da un cittadino, che l’ha colpito al volto.

A riferire l’episodio, sul suo profilo facebook, lo stesso sindaco.

“Questa mattina, mentre mi recavo al Comune – scrive D’Auria – sono stato aggredito da un uomo, proprio davanti al Municipio. I Carabinieri della locale Stazione erano già sul posto per altre motivazioni ed hanno indirettamente quasi assistito all’accaduto. Ho già sporto denuncia”.

“Il visibile stato di salute fisica e mentale dell’uomo mi spinge ad inviare una missiva ai Servizi Sociali e all’Asl per determinare se il soggetto in questione, che non conosco, sia già assistito o abbia bisogno di assistenza sanitaria e psicologica, al fine di stabilire le aree di intervento e i modelli operativi più idonei per affrontare eventuali patologie fisiche e mentali”.

“Fatti come questo – afferma D’Auria – dimostrano quanto i sindaci, in prima linea, possano diventare bersagli. Per fortuna quello di stamani è stato un episodio sedato nell’immediato ma va detto che l’iter sanitario per la gestione di soggetti difficili è troppo lungo. Continuerò a svolgere il mio dovere con determinazione e trasparenza, perché la violenza non avrà mai la meglio sul dialogo e sulla democrazia”.