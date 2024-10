Sono iniziati i lavori di piantumazione di diversi tipi di alberi su due aree interne al Parco “Quadrifoglio” che saranno destinate ad uso pubblico così come previsto dal PUA (Piano Urbanistico Attuativo) approvato, nel 2017, dal Collegio commissariale nominato dal Ministero degli Interni alla guida di Trentola Ducenta.

Ad eseguire i lavori l’Azienda “Quadrifoglio Immobiliare”, che ha realizzato il parco Quadrifoglio sito in via IV novembre a Trentola Ducenta.

L’area in questione, di oltre duemila metri quadrati, sarà trasformata in un’area verde attrezzata dedicata ai bambini: quindi, un’area ludica, recintata con una rete di colore verde per evitare che i bambini possano accedere direttamente alla strada, con un unico accesso in modo da poter essere facilmente sorvegliabile dai genitori, nella quale sono stati avviati i lavori di piantumazione di diversi tipi di alberi tra cui aceri, platani ed altri in modo da rendere lo spazio pubblico un vero e proprio polmone verde.

Questo, però, non è il solo intervento che la “Quadrifoglio Immobiliare” realizzerà in zona.

Prospiciente l’area oggi interessata dai lavori di riqualificazione, infatti, è un’altra area, questa di oltre cinquemila metri quadrati, per la quale è prevista la realizzazione di uno spazio riservato, stavolta, ai giovani e agli adulti.

Uno spazio aperto, quindi, e non recintato dove sarà realizzata una pista fitness che percorrerà in maniera longitudinale tutta l’area e all’interno della stessa prenderà corpo una pista di pattinaggio di circa seicento metri quadrati, il tutto immerso nel verde di ben settanta alberi che saranno piantumati a cornice delle strutture sportive.

Al completamento delle opere descritte, la “Quadrifogli Immobiliare” cederà tutte le opere realizzate, quindi anche la strada centrale, che ha una larghezza di 14 metri, con il relativo impianto di pubblica illuminazione e un parcheggio, ad uso pubblico, comprendente circa 100 posti auto che affaccia direttamente su via 4 novembre, le due aree descritte, poste all’interno del parco quadrifoglio, che saranno usufruibili da tutti i cittadini di Trentola Ducenta che avranno, quindi, a disposizione questo polmone verde che, sicuramente diventerà un polo attrattivo all’interno della città.