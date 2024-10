Ubriaco brandisce un bastone e sputa ai clienti di un chiosco

Ubriaco e violento, brandisce un bastone e prende a sputi i clienti di un chiosco in città, poi aggredisce gli agenti: la Polizia di Stato interviene e lo arresta.

Succede in quel di Como.

La Polizia, ha arrestato un 52enne di Bolzano residente in provincia di Brescia, per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, con precedenti penali, denunciandolo in stato di libertà anche per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per ubriachezza molesta.

LA VICENDA

Ieri pomeriggio verso le 18, una volante è stata dirottata in Piazza del Popolo presso il chiosco istallato all’interno dei giardini pubblici in quanto era segnalato un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Al rifiuto da parte del gestore a somministrargli ulteriori bevande alcoliche, ha iniziato ad inveire contro di lui.

BASTONE E SPUTI

Dopo aver raccolto da terra un lungo bastone, ha iniziato a brandirlo, colpendo le pareti della struttura.

Nella violenta reazione, il 52enne ha anche iniziato a sputare contro alcuni clienti del chiosco, rimasti atterriti e immobili sconfinando anche nell’adiacente giardinetto, dove erano presenti bambini e mamme.

All’arrivo tempestivo dei poliziotti, l’uomo ha lasciato cadere il bastone ma ha iniziato ad inveire contro gli agenti scagliandosi contro e rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

Portato alla calma e raccolte le testimonianze dei presenti, il 52enne portato in Questura: una volta identificato, emersi i suoi precedenti penali.

ARRESTO E DACUR

Al termine della stesura degli atti, avvisato il P.M. di turno dell’arresto, che ha disposto di trattenere iol 52enne ubriaco nelle camere di sicurezza fino alla mattina odierna, quando alle 11.00 verrà processato con il rito del direttissimo.

La posizione del 52enne vagliata anche dalla Divisione Anticrimine, che ha relazionato l’accaduto al Questore di Como Marco Calì, che ha firmato un Dacur della durata di 1 anno, inibendogli di fatto l’accesso a locali pubblici e zone riguardanti un largo perimetro del centro di Como.