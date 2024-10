Viaggio in Islanda: ecco dove dormire

Se si sta organizzando un viaggio in Islanda, è necessario tenere conto del fatto che nel Paese le strutture ricettive a cui si può fare riferimento non sono numerose, e in ogni caso sono inferiori rispetto alle necessità e alla domanda turistica.

È solo nel corso degli ultimi 20 anni, in effetti, che il turismo nell’isola ha conosciuto una crescita significativa: ecco perché gli hotel in Islanda non sono tanti.

Il suggerimento pertanto è quello di prenotare le camere d’albergo con un congruo anticipo, per non correre il rischio di rimanere a bocca asciutta e dover fare i conti con problemi di overbooking.

Meglio muoversi in tempo, dunque, non solo per le soluzioni di alloggio, ma anche per i biglietti aerei e per l’auto a noleggio di cui con tutta probabilità ci sarà bisogno.

Appartamento o hotel?

Le opzioni a disposizione sono molteplici, vista la possibilità di scegliere tra campeggi, guest house, appartamenti e hotel.

Il suggerimento è di valutare con la massima attenzione tutti gli aspetti, a cominciare dal livello di comfort di cui ci si aspetta di beneficiare e tenendo conto della tipologia di viaggio; è chiaro, poi, che anche il budget disponibile è importante.

Come è facile immaginare, guest house e appartamenti garantiscono un maggior grado di libertà e permettono di gestire in autonomia pasti e spostamenti.

Per quel che riguarda gli hotel in Islanda, invece, vi suggeriamo di proseguire nella lettura, poiché nelle prossime righe troverete consigli utili e preziosi.

R13 A Townhouse Hotel

R13 A Townhouse Hotel è una struttura ricettiva della capitale Reykjavik, situata a pochi passi dal centro cittadino.

In questo albergo tutte le stanze sono munite di angolo cottura con piatti; sono disponibili, inoltre, un bagno privato con doccia e fon e un televisore satellitare a schermo piatto (da segnalare anche il wifi gratuito).

Chi lo desidera ha anche la possibilità di far colazione a fronte di un extra intorno ai 20 euro; sono comunque pochi i clienti che ne approfittano, proprio perché nelle camere ci sono sia il bollitore che il piano cottura.

Le dimensioni delle stanze e degli arredi non sono elevate, ma ci si può accontentare. Il vero punto debole di questa struttura, più che altro, va individuato nel fatto che la reception non è aperta 24 ore su 24.

Il check-in può comunque essere effettuato in qualunque momento si arrivi, usando un codice che viene spedito tramite posta elettronica alcuni giorni prima dell’arrivo.

Si tratta di un sistema funzionale e di grande praticità, ovviamente a patto che la mail funzioni.

Hverageroi: ecco dove dormire

Il villaggio di Hverageroi può essere preso in considerazione come un’altra delle tappe in cui soggiornare durante un viaggio in Islanda. In particolare, il Backyard Village è formato da due casette autonome, con un comodo parcheggio privato; le abitazioni offrono tutti i servizi e i comfort di cui si può aver bisogno.

Si hanno a disposizione un soggiorno con cucina e una zona notte separata, ma anche un piccolo balcone; la connessione wifi è gratuita, e non mancano i beni di prima necessità come i cereali per la colazione, il caffè, il tè, l’olio, il sale, il riso e la pasta.

Per di più all’esterno della casetta è presente una piccola piscina con acqua termale.

Vik: la guesthouse Hvammbol

Nel caso in cui si visiti Vik, il consiglio è di far riferimento alla Hvammbol Guesthouse, una struttura non molto grande ma decisamente accogliente.

Qui ci sono monolocali dotati di ingresso indipendente e impreziositi da un piccolo patio; molto gradevole è la vista panoramica.

Tutti gli appartamenti sono organizzati in modo impeccabile e soprattutto puliti; chi lo desidera ha l’opportunità di parcheggiare la macchina nelle immediate vicinanze della guesthouse.

L’Hali Country Hotel

L’ultimo albergo che vale la pena di segnalare è l’Hali Country Hotel, situato a una decina di chilometri di distanza dalla laguna del ghiacciaio Jokulsarlon, lungo la Ring Road.

Anche in questo caso la vista panoramica di cui si può godere dalle camere è eccezionale, con il paesaggio dell’Oceano Atlantico davvero spettacolare.

Grandi sia il bagno che le camere; gli ospiti possono accedere anche a una hall con bollitore, acqua calda, tisane di diversi tipi, tè e caffè solubile.