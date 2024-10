Scoperta struttura abusiva a Villa di Briano (CE): all’interno cani di grossa taglia in condizioni di maltrattamento.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, collaborati da personale del Servizio Veterinario dell’ASL di Aversa, sono intervenuti nel corso di un controllo finalizzato a verificare lo stato di benessere e le condizioni in cui erano detenuti alcuni cani presso un fondo recintato.

In tale agro, raggiungibile dalla limitrofa via vicinale in comune di Villa di Briano (CE), constatata la presenza di nr. 2 Pitbull detenuti attraverso una corta catena in ferro in un box di fortuna aperto su un lato e coperto da pannelli coibentati; nr. 2 Dogo Argentini detenuti in un altro box; nr. 2 American Staffordshire Terrier detenuti ognuno in un box; nonché nr. 1 Pastore Tedesco detenuto in un altro box.

Tutti i cani sono risultati privi di cibo ed uno dei Pitbull era stato oggetto di conchectomia bilaterale (taglio dei padiglioni auricolari), pratica vietata in Italia dalla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

Sul posto è convenuto il detentore dei cani predetti che è stato deferito in stato di libertà per i reati di maltrattamento e di detenzione di cani in modalità incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Tutti i cani sono stati posti in sequestro ed affidati in custodia ad una struttura autorizzata.