Virtus Aversa, Beltrame chiama i tifosi per la sfida con Pineto

La Virtus Aversa si prepara alla sfida di domenica 20 ottobre, alle ore 16, contro l’Abba Pineto, valida per la terza giornata del campionato di Serie A2.

Si tratta del decimo incrocio tra le due formazioni, con i precedenti favorevoli agli abruzzesi, che conducono per 7 vittorie a 2.

I normanni, reduci da un convincente successo per 3-0 al PalaJacazzi contro Palmi, cercheranno di dare continuità alle buone prestazioni, affrontando un Pineto che arriva da una sconfitta di misura sul proprio campo contro Siena.

Queste le parole dell’assistant coach Stefano Beltrame a pochi giorni dalla gara: “Lunedì mattina ci siamo sicuramente risvegliati con un bel risultato e tanto entusiasmo (dopo il 3-0 con Palmi). La città e il pubblico hanno risposto in maniera egregia alla chiamata, dandoci il supporto necessario per ottenere tre punti che servivano per il morale e per iniziare la stagione in casa nel migliore dei modi”.

“Adesso ci attende una squadra come Pineto, che sta esprimendo una buona pallavolo. Sarà una partita difficile, ma se la Virtus Aversa avrà ancora una volta tutto il supporto del nostro pubblico locale, degli sponsor e dell’ambiente cittadino, potremo puntare a un altro bel risultato. Per fare bene servirà il sostegno di tutti”.