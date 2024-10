Virtus Aversa, da Reggio Emilia un solo punto

La Virtus Aversa torna da Reggio Emilia con un punto che muove la classifica e che lancia i normanni verso il big match di mercoledì 30 ottobre contro la Cosedil Aci Castello (si gioca al PalaJacazzi).

Quella del PalaBigi è stata una gara dal doppio volto per gli uomini del presidente Di Meo: la discontinuità ha caratterizzato il match, anche nel tie-break perso da Rossini e compagni dopo aver cambiato campo avendo 5 punti di vantaggio.

Finisce 3-2 per i padroni di casa ma da subito testa al match infrasettimanale.

PRIMO SET. Il set procede in equilibrio fino al 5-5, quando Canuto sbaglia dai 9 metri e Garnica ristabilisce la parità. Reggio Emilia riesce a guadagnare un vantaggio di due punti (8-6), approfittando di alcuni errori di Aversa.

La Virtus Aversa continua a commettere errori, e Reggio Emilia allunga a +3 (19-16), assicurandosi 4 set ball. Aversa ne annulla due, ma Gottardo chiude il set con una schiacciata vincente

SECONDO SET. Il secondo set inizia con una Virtus Aversa determinata che prende il controllo (1-4) e rafforza il vantaggio con gli attacchi di Motzo (3-6). Reggio Emilia, però, recupera approfittando di qualche errore normanno e riesce a passare avanti (7-6). Il set procede in equilibrio, con Lyutskanov e Motzo che tengono Aversa in partita, riportando la parità sul 17-17. Aversa conquista due set point (21-23), ma Reggio Emilia risponde portando il set ai vantaggi. La battaglia continua serrata, con entrambe le squadre che annullano diversi set point. Alla fine, è Lyutskanov a mettere la parola fine con un attacco vincente, chiudendo il set sul 33-35 per Aversa.

TERZO SET. I padroni di casa mantengono un ritmo alto, arrivando a un vantaggio significativo sul 24-18, costringendo Aversa a rincorrere senza riuscire a rientrare in partita. Un errore al servizio di Gordan consegna infine il set a Reggio Emilia, che chiude con il punteggio di 25-20 e si porta nuovamente in vantaggio nel match.

QUARTO SET. Motzo regala il primo importante allungo (11-14), coi punti di vantaggio che diventano 5 quando Canuto trova un preciso diagonale che vale il 12-17. Due servizi vincenti sempre dell’opposto normanno Motzo ed è 14-22. Si va verso il tie-break. Muro di Arasomwan e poi si cambia campo 16-25.

QUINTO SET. Quando Gasparini da posto 2 non trova il campo in diagonale l’allenatore di Reggia Emilia chiama time-out perché il tabellone dice 2-5 per Aversa. Al cambio campo i ragazzi di coach Tomasello sono avanti di 5 punti (3-8). La Conad si rifà però subito sotto (7-9), ace di Porro (9-10) e stop richiesto dall’allenatore normanno. Al rientro in campo 10 pari (secondo ace di fila di Porro). Gasparini con un mani e fuori regala 2 match point agli emiliani (14-12). Vengono entrambi annullati (l’ultimo col muro di Lyutskanov) e si va ai vantaggi. Chiude Gottardo a muro (18-16). Finisce 3-2.