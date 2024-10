Virtus Aversa, domenica arriva Palmi

La Virtus Aversa, dopo il passo falso in trasferta contro Siena, si prepara ad affrontare la prima partita casalinga della stagione contro la OmiFer Palmi, in programma domenica 13 ottobre alle ore 18:00 al PalaJacazzi di Aversa.

Un incontro che segnerà il ritorno della grande pallavolo nella città normanna e offrirà alla squadra l’opportunità di riscattarsi davanti al proprio pubblico.

A parlare nel pre-gara capitan Salvatore Rossini che ha sottolineato come “tornare davanti al nostro pubblico sarà un’emozione speciale. Abbiamo una partita importante da giocare e vincere, anche se non sarà facile, perché ogni gara di questa stagione sarà impegnativa. Il campionato si è livellato molto, ma partendo meglio rispetto alla gara in Toscana e con il supporto dei nostri tifosi, sarà sicuramente più semplice mettere in campo una prestazione all’altezza. Vogliamo cominciare col piede giusto al PalaJacazzi”.

Queste invece le parole di coach Giacomo Tomasello: “Aversa ha bisogno della grande pallavolo. La sconfitta contro Siena ci ha mostrato che l’emozione della prima gara ha pesato, soprattutto perché siamo una squadra nuova, ancora in rodaggio. Ma già contro Palmi, domenica, vogliamo essere noi a fare la partita. Il pubblico sarà una marcia in più: giochiamo su un campo che conosciamo bene e possiamo sfruttare il fattore casa. Sono fiducioso, la squadra è stata costruita con cura e sono sicuro che ci divertiremo”.

La società invita tutti i tifosi a riempire il PalaJacazzi per sostenere la Virtus Aversa in questa sfida cruciale contro OmiFer Palmi.

Il calore e l’entusiasmo del pubblico saranno determinanti per spingere la squadra verso il primo successo stagionale.

Il presidente Sergio Di Meo ha riferito poi l’importanza del legame tra squadra e territorio: “La nostra missione è portare la pallavolo di Aversa sempre più in alto e per farlo dobbiamo coinvolgere la città e gli imprenditori locali. Il nostro progetto si basa su valori solidi e ambiziosi, e il sostegno del pubblico è essenziale per alimentare questo sogno”.