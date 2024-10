Virtus Aversa e dg Da Roit si dicono ‘arrivederci’

Si separano le strade tra la Virtus Aversa e il direttore generale Dario Da Roit. Dopo 5 mesi di collaborazione è emersa la volontà da parte del dg di ‘salutare’ la piazza normanna per motivi personali.

Il presidente Sergio Di Meo ringrazia il direttore per i tanti consigli e per le novità portate al PalaJacazzi e augura a Da Roit le migliori fortune, sia a livello familiare che professionale.

Si spera possa essere solamente un arrivederci, così come conferma il dg dimissionario: “E’ stata una splendida esperienza, da inserire nel mio bagaglio lavorativo. Insieme ai miei collaboratori spero di aver portato una ventata di novità non solamente alla Virtus Aversa ma alla pallavolo campana. Saluto con tante nuove amicizie e con il sorriso di chi è consapevole di aver dato il massimo. Sicuramente ritornerò ad Aversa per tifare – perché no – nello Sky Box che ho fortemente voluto – dice sorridendo l’ormai ex dg Da Roit -. Un ringraziamento – doveroso – va al presidente, alla famiglia Di Meo (in particolare a Sergino) e a tutta la dirigenza, così come a tutto lo staff e agli atleti che mi hanno accolto – sempre – con abbracci e rispettose strette di mano. Concludo con un forza Virtus Aversa, a fine anno voglio festeggiare con voi”.