Virtus Aversa all’esame Siena in trasferta

E’ arrivato il momento tanto atteso. Domenica 6 ottobre, alle 19, parte la stagione 2024-25 della Virtus Aversa.

Gara in trasferta contro una delle ‘corazzate’ della Serie A2, la Emma Villas Siena. Subito un test importante per i ragazzi del presidente Sergio Di Meo.

Subito punti importanti da mettere in cascina. Coach Giacomo Tomasello presenta così la sfida: “Abbiamo lavorato mesi interi con tanti sacrifici per questo esordio, e per arrivare pronti alla prima gara di campionato”.

“Voglio ringraziare i ragazzi che con impegno hanno onorato i tantissimi allenamenti e ora siamo chiamati a dire la nostra in una Serie A2 molto difficile che speriamo possa vedere la Virtus Aversa tra le protagoniste”.

“È sempre emozionante iniziare una nuova sfida sportiva, col direttore sportivo Vitullo abbiamo costruito un’ottima squadra ma è sempre il campo l’arbitro supremo. Sono fiducioso e convinto che ci toglieremo, insieme alla dirigenza e ai tifosi, tantissime soddisfazioni”.

LA VIRTUS AVERSA SI PRESENTA

Ieri sera, la presentazione del roster ‘affidata’ al presidente Di Meo.

Proprio il patron ha sottolineato come “l’anno scorso abbiamo un po’ scontato il noviziato nel campionato di A2, anche se l’orgoglio normanno ci ha permesso di vincere le ultime tre partite e di salvarci”.

“Ecco, vorrei che si ripartisse dallo spirito dello scorso anno, ma è giusto anche dire che abbiamo fatto degli investimenti importanti nel parco giocatori che forse ci permetteranno di partecipare quest’anno ai play off per l’accesso in Superlega”.

“Questo è naturalmente quello che sogniamo ed auspichiamo. Dal 19 agosto stiamo lavorando intensamente per raggiungere questo obiettivo Ringrazio il Sindaco, l’Assessore Sagliocco ed il Presidente del Consiglio comunale Innocenti perché finalmente sentiamo la vicinanza dell’istituzione locale alla nostra società, a differenza degli scorsi anni. E per vincere la sinergia tra squadra, città ed istituzione e imprescindibile”.