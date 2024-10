Domenica 27 ottobre, alle ore 16, la Virtus Aversa affronterà in trasferta la formazione di Reggio Emilia. Cristian Frumuselu, centrale normanno, ha espresso grande entusiasmo per il sostegno della tifoseria, per l’importanza della gara e la forza del gruppo.

“Sono stato al PalaJacazzi da avversario ed è stato fantastico vedere il calore dei tifosi di Aversa e ora, giocando ora con questa maglia, mi sono innamorato fin da subito di questo pubblico straordinario”. “Già dalla prima partita in casa abbiamo sentito il loro supporto, una spinta enorme che ci ha davvero caricato. Spero che saranno sempre più numerosi nelle prossime gare in casa perché il loro sostegno fa la differenza, per me e per tutta la squadra”.

Guardando alla prossima sfida, il centrale della Virtus ha aggiunto: “Bisogna sempre pensare a una partita alla volta. Ora la nostra attenzione è tutta su Reggio Emilia. Nonostante non abbiano ancora conquistato punti, sono una squadra ostica e dobbiamo imporre subito il nostro gioco, mantenendo il focus sulla nostra pallavolo. Sono sicuro che, continuando così, ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

Infine, Frumuselu ha sottolineato la forza del gruppo come elemento vincente della Virtus Aversa. “Siamo una squadra unita e questo ci rende forti, dentro e fuori dal campo. È un mix tra esperienza e giovani talenti che rende il nostro gruppo unico e affiatato”.

Sulla prossima sfida, è intervenuto anche coach Ignazio Nappa che ha commentato così il match, sottolineando il valore del confronto e l’importanza di approcciarsi alla gara con una mentalità vincente e consapevole: “Ogni partita ha una propria dinamica e sfide particolari. Sappiamo di affrontare una squadra che, pur attraversando un momento difficile, metterà in campo il massimo impegno per conquistare punti importanti. Dovremo scendere in campo con la consapevolezza della nostra forza: siamo una buona squadra, con qualità significative e la grinta che ci ha sempre caratterizzato”.

Nappa ha poi evidenziato il percorso di crescita della squadra, puntando sulla visione positiva e la resilienza del gruppo, anche nei momenti difficili: “Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma preferisco sempre guardare il bicchiere mezzo pieno. Anche contro una squadra forte come il Pineto, abbiamo dimostrato di saper reagire, e lo stesso spirito ci servirà domenica. Siamo consapevoli delle nostre qualità, ma sappiamo che la vera forza della Virtus sta nella capacità di combattere in ogni partita.”

Infine, il coach ha voluto ringraziare il pubblico di casa per il sostegno costante: “Il nostro pubblico è davvero il nostro settimo uomo in campo. È emozionante vedere così tanti giovani sugli spalti, coinvolti nella nostra realtà. La loro presenza è per noi una motivazione in più, un segno importante del legame con la città e dell’entusiasmo che stiamo generando”.