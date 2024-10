Virtus Aversa, nulla da fare con la corazzata Siena

Al ‘PalaEstra’ c’è il debutto della Virtus Aversa in Serie A2, contro una delle corazzate del girone, quella Emma Villas Siena che si impone 3-0 e conquista i primi 3 punti della sua stagione, nonostante una formazione – quella normanna – che ha provato a dare filo da torcere all’ex Trillini e compagni riuscendo però solamente in parte a restare in partita dopo un primo set perso con un grande divario.

Peccato per il terzo parziale (29-27) che avrebbe potuto riaprire il match e regalare nuove emozioni ai tifosi di Aversa.

Adesso subito testa alla gara casalinga di domenica prossima: il 13 ottobre, alle 18, arriva l’OmiFer Palmi al PalaJacazzi.

PRIMO SET. Parte meglio la Emma Villas Siena, nei primi 10 punti solamente 2 vengono lasciati alla Virtus Aversa e subito coach Tomasello chiama time-out. Muro di Nevot e lungo diagonale di Nelli ed è 13-3.

Un punto dopo l’allenatore della formazione normanna si gioca anche il secondo ‘stop’ alla gara. La formazione del presidente Di Meo inizia già a pensare al set successivo (17-8). Si cambia campo 25-15.

SECONDO SET. Aversa rientra in campo con maggiore carattere, Motzo inizia a tirare forte e i risultati si vedono. Primo +2 normanno sul 4-6. Ma la Emma Villas, davanti ai propri tifosi, trova subito un mini break e si riporta avanti (9-7).

Dentro Frankwoski per Canuto: la Virtus ritrova subito il pari a 9 con due attacchi vincenti di Motzo. Poi è un gran bel punto a punto.

Sul 17-17 debutto assoluto in Serie A2 per Minelli per il servizio. Primo break per i toscani (20-18), time-out Aversa. Ed è determinante: Siena passa 25-21, è 2-0.

TERZO SET. Come nel primo parziale la formazione toscana prova subito ad allungare (8-4). Trenta secondi di pausa chiesti da Tomasello. Aversa prima va sotto di 5 (12-7) ma poi sfruttando anche qualche errore della Emma Villas prova a rientrare in partita.

Lyutskanov dopo uno scambio lunghissima riporta la Virtus sul -2 (15-13) e Frankwoski in pipe regala il -1. Questa volta a chiedere ‘tempo’ è coach Graziosi. Al rientro in campo ace di Garnica ed è pareggio a 15.

Ma subito i toscani tracciano il solco: ace di Cattaneo, 20-16. Entra in campo Mentasti per il servizio, esordio pure per lui.

Doppio Lyutskanov (23-22) e secondo time-out di Siena. Nelli regala però due match point ai suoi (24-22): invasione dei toscani e ancora Gordan e si va ai vantaggi.

Reazione d’orgoglio dei normanni. Ma non basta perché vince Siena 29-27, finisce 3-0.