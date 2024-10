La Virtus Aversa vuole i tre punti: arriva Aci Castello

Al PalaJacazzi, la Virtus Aversa scenderà in campo domani (mercoledì 30 ottobre) alle 20.30 contro la Cosedil Aci Castello.

In vista di questo importante scontro, Cristian Frumuselu, centrale della squadra aversana, ha condiviso le sue impressioni sulla sfida e le sue emozioni nel rivedere una città che gli è stata a lungo vicina.

L’atleta ha infatti militato per tre anni a Catania, esperienza che ricorda con affetto: “A Catania sono stato benissimo. Ho trovato un ambiente caloroso e la vicinanza dei tifosi mi ha fatto sentire a casa. Sarà un piacere ritrovare alcuni ex compagni e la dirigenza, con cui ho condiviso tante battaglie in campo”.

Riguardo alla partita Frumuselu sa che il compito della Virtus Aversa non sarà affatto semplice. “La Cosedil Aci Castello è una delle squadre favorite e sicuramente non ci renderà la vita facile” ha affermato.

“Questo campionato non concede nulla di scontato, ogni partita va affrontata al massimo e ogni punto conta. Sarà fondamentale impedire agli avversari di prendere vantaggio e restare concentrati su ogni pallone”.

Il centrale aversano, consapevole delle difficoltà emerse nelle recenti gare, ha sottolineato la necessità di migliorare alcuni aspetti chiave del gioco: “Abbiamo sofferto un po’ in battuta e in ricezione nelle ultime partite, e non sempre le cose sono andate come avremmo voluto. Sappiamo però di dover reagire subito: non abbiamo tanto tempo per aggiustare il tiro. La partita con Aci Castello è davvero importante per il nostro percorso, e daremo il massimo per il nostro pubblico, che speriamo venga numeroso a sostenerci”.

Con grande entusiasmo, Frumuselu e i suoi compagni si preparano ad affrontare una delle sfide più impegnative della stagione, determinati a riscattarsi davanti ai tifosi del PalaJacazzi. “Vogliamo giocare ogni punto come se fosse l’ultimo e uscire dal campo senza rimpianti” ha concluso Frumuselu, promettendo ai tifosi il massimo impegno per una partita che si preannuncia già fondamentale per la classifica.