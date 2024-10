Volley Napoli si prepara a vivere la prima giornata

Si avvicina il momento di scendere in campo per il Volley Napoli. L’inizio della Serie C campana è alle porte: sabato 26 ottobre alle ore 18 le leonesse azzurre affronteranno in trasferta le ragazze del Volley Time Casagiove.

Mister Mariano Catelli in vista del primo impegno stagionale si è detto entusiasta del lavoro svolto finora e carico nell’affrontare questa nuova sfida.

Le parole di Roberta Ricciardi

Alla vigilia della prima di campionato ha parlato il centrale di ADJ Volley Napoli, Roberta Ricciardi, carica ed emozionata per l’avvio di questa nuova avventura. «Siamo un nuovo gruppo, ma abbiamo lavorato tanto in palestra sull’armonia di squadra e sulle intese in campo. Credo che si sia formato davvero un bel gruppo, nonostante la differenza di età: ci siamo integrate bene e siamo pronte per iniziare».

«Io personalmente non vedo l’ora di scendere in campo. Abbiamo iniziato presto gli allenamenti e quindi siamo molto cariche: speriamo di dimostrarlo in campo. Il nostro obiettivo principale è quello di far vedere in partita il lavoro svolto in palestra. Ci stiamo allenando davvero bene e dobbiamo essere in grado di dimostrarlo anche in campo, ovviamente divertendoci insieme». Ha concluso così l’atleta azzurra.

La prima giornata di Serie C campana

Questi gli incroci della prima giornata di Serie C campana femminile per il girone B:

– Volare – Oricar Battipagliese

– ASD Pallavolo Pozzuoli – Cambridge Academy VolleyWorld

– LUVO Arzano – Vitolo Volley

– I Koala Bears – Zeta Volley Striano