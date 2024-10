La Woman Sporting Arechi si arrende alla Givova Pagani

Nonostante il risultato finale, la Woman Sporting Arechi di Pellezzano esce dal campo a testa alta dopo la sconfitta casalinga per 3-5 contro la Givova Pagani, una delle squadre più accreditate per la vittoria del campionato.

La partita, disputata ieri sera presso il Nuovo Centro Sportivo di Casignano, a Pellezzano, ha messo in evidenza il grande cuore delle ragazze di Pellezzano, che hanno lottato fino alla fine contro un avversario forte e molto più cinico sotto porta.

Le ragazze della Woman Sporting Arechi, purtroppo, hanno pagato a caro prezzo le tante occasioni non capitalizzate, mentre la Givova Pagani ha mostrato un’efficacia letale, sfruttando al meglio le opportunità create. Eppure, la prestazione delle ragazze allenate da mister Alfonso Gaeta non è da sottovalutare: misurarsi con una squadra che ambisce al titolo non ha fatto altro che confermare il grande potenziale di questa giovane compagine.

Il capitano Marianna De Angelis ha suonato la carica con una delle tre reti, mentre Giulia Abate e Francesca Amato hanno completato il tabellino dei marcatori per le irnine. Nonostante il passivo, la Woman Sporting Arechi ha sempre cercato di rispondere colpo su colpo, giocando con coraggio e determinazione, senza mai arrendersi di fronte alla superiorità tecnica dell’avversario.

La rosa scesa in campo comprendeva Giulia Abate, Francesca Amato, Maria Cafaro, Irma Contursi, Barbara D’Ambrosio, Marianna De Angelis, Jessica Fezza, Valentina Forrisi, Carmen Oliva e Silvia Pale. Le ragazze hanno dato prova di un grande spirito di sacrificio, dimostrando di poter competere anche con formazioni più quotate, nonostante la differenza di esperienza e organizzazione.

Il risultato lascia un po’ di amaro in bocca, ma l’atteggiamento positivo e la prestazione di qualità offerta fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

La squadra di Pellezzano può uscire da questo confronto con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per crescere e migliorare, nonostante i tre punti non siano arrivati.

Il cammino è ancora lungo e ci saranno tante occasioni per rifarsi, ma le basi poste finora lasciano intendere che la squadra di mister Gaeta ha ancora molto da dire in questo campionato.