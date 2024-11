“Arte e Sicurezza”, Inail, Regione e Usr Campania premiano il Liceo Fermi

Grande successo per il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Aversa, che si è aggiudicato il primo posto al concorso “Arte e Sicurezza”, promosso da INAIL, Regione Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Gli studenti Antonio Vitale ed Enrico Vincenti della 5AP della sede di Parete, coordinati dal professore Michele Autiero, hanno realizzato un cortometraggio dal titolo In Alto le Fragole, un’opera che ha saputo unire creatività e sensibilizzazione sul tema della sicurezza, con un approccio innovativo e toccante.

La cerimonia, a cui ha partecipato una delegazione di studenti accompagnati dalla referente della sede di Parete, professoressa Amina Volpe, si è svolta questa mattina presso la Sala Newton di Città della Scienza a Napoli, alla presenza di numerosi partecipanti e autorità. A premiare i giovani vincitori è stata l’Assessore Regionale all’Istruzione Lucia Fortini, che ha sottolineato l’importanza di promuovere la cultura della sicurezza nelle scuole attraverso progetti che coinvolgano direttamente gli studenti. Gli studenti della sede di Parete, non solo hanno ottenuto un riconoscimento personale con un premio di € 2000, ma hanno anche contribuito a far guadagnare al loro istituto un ulteriore premio di € 1000.

Il cortometraggio In Alto le Fragole ha conquistato la giuria per la sua capacità di trasmettere un messaggio forte e incisivo sul valore della sicurezza, utilizzando il linguaggio cinematografico in maniera originale e profonda.

Il progetto è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto i due studenti impegnati nella scrittura, regia e realizzazione del video.

Il successo ottenuto dal Liceo Fermi rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la scuola, ma per l’intera comunità perché questo risultato evidenzia l’importanza di valorizzare il talento e la creatività degli studenti, offrendo loro opportunità di esprimersi su tematiche di grande rilevanza sociale.

La preside del Liceo Fermi, la professoressa Adriana Mincione di è detta entusiasta del risultato, ha dichiarato: “Questa vittoria è la dimostrazione che quando i giovani sono coinvolti attivamente in progetti significativi, possono raggiungere traguardi straordinari. Siamo fieri di Antonio ed Enrico e di tutto il lavoro svolto dalla nostra comunità scolastica.”