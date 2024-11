Arzano Volley in trasferta a Montesilvano

Seconda trasferta stagionale per l’Arzano Volley, avversaria di turno la Sirdeco Volley Montesilvano.

Le adriatiche non hanno ancora raccolto punti in questa stagione e momentaneamente occupano l’ultimo posto della classifica in condominio con il Traina.

Hanno perso le prime tre gare contro Modica, Santa Teresa di Riva e Santa Lucia e adesso si aggrappano alla sfida contro la squadra di coach Francesco Eliseo per cercare di cancellare lo zero dalla casella dei punti.

Anche l’Arzano Volley ha uno zero da cancellare, quello relativo alle vittorie lontano dal Palazzetto “Domenico Rea”.

La sfida in casa del Montesilvano può essere la giusta occasione se affrontata con la giusta concentrazione come spiega l’opposto Nicole Putignano: “Sicuramente una delle difficoltà è il fattore campo, giocare fuori casa è difficile per tutti, ma sicuramente andremo sul campo molto concentrate e daremo il meglio di noi”.

L’obiettivo resta sempre lo stesso, crescere gara dopo gara: “Sicuramente si può fare di più e bisogna lavorare tanto” conclude Nicole Putignano.

La gara fra la Siderco Volley Montesilvano e Arzano Volley è in programma domani alle ore 18.

Arbitri dell’incontro Andrea Caronna e Marco De Orchi.