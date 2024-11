Arzano Volley, trasferta difficile in casa del Bisceglie

Mancano poche ore all’inizio della tanto attesa partita tra l’Arzano Volley e le padrone di casa di Bisceglie. La trasferta in Puglia si preannuncia come un appuntamento fondamentale per le ragazze, pronte a scendere in campo con determinazione e spirito di squadra.

Il gruppo è carico di adrenalina e entusiasmo, dopo aver preparato meticolosamente ogni dettaglio durante gli allenamenti della settimana.

Le giocatrici sanno bene quanto sia importante conquistare punti in trasferta e sono motivate a dare il massimo.

L’atmosfera è vibrante: gli sguardi sono concentrati e i sorrisi si mescolano a una certa tensione, tipica di chi sa di dover affrontare una sfida difficile.

“La Star Volley Bisceglie -spiega il vice coach Davide Dentice- è una squadra costruita per puntare alla promozione in serie A2. Sono tante le giocatrici che vantano un passato proprio nella massima divisione. Analizzando il sestetto emerge la palleggiatrice Galazzo, a Catania lo scorso anno. Giocatrici di esperienza anche le schiacciatrici Panucci e Civardi. Così come la centrale Cometti che ha vinto i playoff con l’Altino. Completano la squadra la seconda centrale Torre, il libero Minervini e l’opposta Adubea. Contro questi nomi, non sarà di certo una gara facile”.

Il palazzetto di Bisceglie è noto per il suo pubblico caloroso e appassionato, e questo rappresenta sia una sfida che uno stimolo in più per l’Arzano Volley.

“Ogni giocatrice è consapevole dell’importanza di rimanere unite e concentrate per spingersi oltre i propri limiti. Siamo più avanti in classifica in quanto il Bisceglie ha avuto una partenza lenta, stimolo ulteriore a fare bene in casa loro” conclude Davide Dentice.

L’Arzano Volley è pronta a lottare, con la consapevolezza che ogni punto sarà frutto di sudore, determinazione e passione. È tempo di entrare in campo e dare il tutto per tutto.