Assistente di un medico aggredito con le forbici

I carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent hanno arrestato un uomo di 55 anni, senza fissa dimora, accusato di aver aggredito l’assistente di un medico con delle forbici.

I fatti sono accaduti ieri pomeriggio a Chambave.

Il cinquantacinquenne è entrato in uno studio medico per chiedere una ricetta e l’assistente gli ha risposto di non poterla fornire in quanto il dottore era assente e lui non abilitato.

L’uomo ha così dato in escandescenze, ha preso un paio di forbici dalla scrivania e ha cercato di colpirlo alla gola.

Nella colluttazione l’assistente ha riportato alcuni graffi sulle mani giudicati guaribili in quattro giorni.

L’aggressore è stato arrestato e domani sarà processato per direttissima con l’accusa di lesioni aggravate.