Auto si ribalta durante inseguimento con i carabinieri

Arrestato in serata dai Carabinieri della Stazione di Casagiove e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, il 20enne di origini albanesi, regolare sul territorio nazionale, che a bordo di una Fiat 500X risultata intestata ad una società di noleggio, alla vista dei carabinieri, ha accelerato repentinamente la marcia e tentando una pericolosa fuga insieme ad altri tre passeggeri.

I quattro sono stati intercettati dai militari in via G.B. Grassi a Caserta, località Briano, dove era stata segnalata, da una cittadina attraverso il numero di emergenza “112”, la presenza di alcuni giovani che si aggiravano con fare sospetto tra le abitazioni della zona.

Il rocambolesco inseguimento, protrattosi a velocità sostenuta per le vie di quella frazione fino alla rotatoria posta in località San Leucio, in direzione Vaccheria, è terminato quando l’arrestato, alla guida dell’auto, dopo aver eseguito manovre estremamente pericolose per i numerosi automobilisti presenti in quel momento su entrambe le corsie di marcia, ha perso il controllo del mezzo andando a colpire prima l’isola spartitraffico a ridosso della rotatoria e poi a ribaltarsi, più volte, arrestando la marcia sul lato destro della carreggiata.

Nonostante il violento impatto, tre dei quattro occupanti della 500X, tutti apparentemente illesi, hanno proseguito la loro fuga a piedi facendo perdere le loro tracce nelle campagne circostanti.

I Carabinieri, dopo aver provveduto alla messa in sicurezza dell’area, hanno estratto dall’auto il conducente che, nell’immediato, ha tentato di guadagnare la fuga a piedi.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato prontamente bloccato e perquisito.

A bordo del mezzo i militari hanno rinvenuto alcuni berretti, un walkie talkie e due telefoni cellulari. L’autovettura coinvolta nel sinistro ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro penale.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Casagiove, volte all’identificazione dei fuggitivi.