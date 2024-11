Aversa. Ancora disfunzioni tecniche all’Unep Napoli Nord

“Purtroppo, nonostante l’evidenziata criticità relativamente alle persistenti disfunzioni tecniche dell’UNEP di Napoli Nord – Aversa circa l’evasione delle richieste di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., a distanza di più di un mese non solo la situazione non è migliorata, ma addirittura l’arretrato si va quotidianamente aggravando, senza che nessuna delle Istituzioni interessate abbia prospettato alcuna possibile soluzione del problema.”.

E’ quanto si legge in una lettera di sollecito a firma del Sindacato Forense di Aversa – Tribunale Napoli Nord, aderente all’ANF, inviata anche ai ministri di Giustizia ed Economia, al Presidente del Tribunale Napoli Nord, all’UNEP, all’Agenzia delle Entrate, al Consiglio degli Avvocati e all’Associazione Nazionale Forense.

“Il silenzio al riguardo è assordante e sta ulteriormente compromettendo il già delicato rapporto tra i cittadini e la Giustizia in quanto genera una crescente sfiducia da parte dei primi di fronte ad una evidente violazione del diritto alla difesa, soprattutto nella delicata materia del recupero dei crediti verso debitori insolventi”.

“La Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate con nota di riscontro del 19.10.2024, liberandosi solo formalmente del problema senza aggiungere nessun sostanziale supporto, si è limitata a riferire che ‘l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a intervenire nella sola eventualità di indisponibilità temporanea del servizio’, con esclusione di ulteriori ipotesi non riguardanti malfunzionamenti del collegamento diretto alla banca dati dell’Amministrazione Finanziaria”.

“Tuttavia il Ministero della Giustizia, benché specificamente compulsato al riguardo, anche con diverse note e comunicazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria – come riferito dalla stessa Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate – ad oggi non ha fornito alcun riscontro né tantomeno è intervenuto sul punto”.

“Con un comportamento inaccettabile e sostanzialmente lontano dalle continue istanze di intervento nel delicato tema del malfunzionamento degli Uffici Giudiziari del territorio”.

“Anzi, nonostante gli sforzi del personale dell’UNEP di Napoli Nord per riuscire a sopperire alle carenze di organico e alle disfunzioni tecniche, ad oggi viene richiesto “informalmente” agli Avvocati di aspettare almeno trenta giorni dalla notifica dell’atto di precetto nei confronti del debitore, prima di dare incarico per la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492bis c.p.c., al fine di non “ingolfare” ulteriormente l’Ufficio il quale, in ogni caso, non riesce ugualmente ad evadere tutte le pratiche”.

“Si pensi che ad oggi l’UNEP di Napoli Nord sta lavorando le pratiche risalenti al lontano Marzo 2024: ossia gli incarichi conferiti dagli Avvocati ben 7mesi fa. Senza che sinora sia stato fatto nulla al riguardo”.

“Anzi, nonostante alcune precedenti indicazioni, circa la prossima installazione della rete “fibra”, è stato riferito ultimamente che con molta probabilità tale collegamento con’ fibra’ non potrà essere attuato nella zona in cui sono stati dislocati gli Uffici degli Ufficiali Giudiziari”.

“Il che si collega con altra precedente scelta discutibile e pregiudizievole per l’attività degli avvocati: quella di spostare l’UNEP di Napoli Nord, prima presente presso il Tribunale di Napoli Nord, in una diversa e lontana zona della città, senza alcun collegamento con gli Uffici Giudiziari, in una struttura non pronta ad accogliere l’UNEP medesimo e peraltro priva di un adeguamento collegamento alla rete internet!”

“Bisogna ribadirlo: si tratta evidentemente di un ulteriore episodio di mortificazione del diritto costituzionale di difesa del cittadino, tutelato invece fermamente dall’art. 24 della Costituzione, con conseguente pregiudizio, peraltro in maniera incisiva ed illogica, anche del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, sancito appunto dall’art. 3 della Carta Costituzionale”.

“Pertanto si chiede nuovamente alle Istituzioni in indirizzo, ed in particolare al Ministero della Giustizia, di voler adottare ‘con la massima urgenza una soluzione definitiva per la risoluzione della descritta problematica, anche di concerto con l’Agenzia delle Entrate mediante la stipula di una ulteriore Convenzione ad hoc ovvero di un’integrazione alla già adottata Convenzione, prevedendosi la lavorazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle pratiche anche nei casi di problemi tecnici come quelli evidenziati e presenti presso l’UNEP di Napoli Nord”.

Infine si sollecita anche il Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord ad evidenziare il descritto malfunzionamento nelle opportune sedi e chiedere la 0soluzione urgente del problema’, in quanto nell’ultima convocazione per il 23 ottobre 2024, il presente tema non è stato neppure posto all’ordine del giorno, nonostante le criticità evidenziate già con la pregressa nota del 10 settembre 2024″.