Ad Aversa arriva la grande flautista Elizaveta Ivanova

Secondo appuntamento con i grandi solisti internazionali ad Aversa. Venerdì 15 Novembre – alle ore 20 – presso la chiesa di Sant’Antonio al Seggio ad ingresso libero, dopo lo strepitoso violoncellista cinese Ybai Chen, arriva in città la flautista estone Elizaveta Ivanova, vincitrice dell’ultima edizione del più importante concorso internazionale per flautisti al mondo il Prize di Ginevra.

Nata a Tallin in Estonia nel 1997, si è laureata presso la Special Music School del Conservatorio di San Pietroburgo in Russia.

In pochi anni con il suo talento è riuscita ad affermarsi in alcuni tra i più prestigiosi concorsi al mondo tra cui l’International Crescendo Competition di San Pietroburgo, l’International Krussel Flautist Competition di Uusikaupunki in Finalandia, e il Maxence Larrieu International Flute competition di Nizza in Francia, fino alla consacrazione di Ginevra dello scorso anno.

“Un altro appuntamento con una delle più belle realtà musicali di livello mondiale – dichiara Giuseppe Lettieri, promotor culturale e organizzatore degli eventi musicali in città- che gli aversani e non solo avranno la possibilità di ascoltare, gratuitamente, dal vivo. Elizaveta Ivanova è oggi tra le flautiste più brillanti al mondo”.

Sarà accompagnata dall’Orchestra da Camera di Caserta, diretta dal Maestro Antonino Cascio, da anni vero nume tutelare per la musica classica qui nella nostra provincia. Davvero una serata da far invidia ai grandi teatri europei.

“Spero soltanto che il pubblico capisca. In altre realtà anche del nostro Paese questi concerti non sono affatto gratuiti, e si pagano esosi biglietti. Da noi alla chiesa di Sant’Antonio al Seggio l’ingresso e libero. Vi aspettiamo numerosi, per affermare ancora una volta che Aversa è la città della Musica nella nostra regione, nella nostra provincia”.

Il programma prevede l’esecuzione della Serenata per archi in mi minore di Edward Edgar, la celebre sinfonia n.40 in sol minore di Mozart (la più nota) e il Concerto in re maggiore per flauto e orchestra sempre di Mozart, dove la Ivanova darà prova del suo eccezionale talento.

Il concerto nell’ambito dell’Autunno Musicale, organizzato con il Ministero dei Beni Culturali Fondi FUS, con la Regione Campania, è patrocinato dalla Città e dalla Diocesi di Aversa.