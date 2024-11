Aversa. Avvocato aggredito nel suo studio

Aggredito all’interno del suo studio ad Aversa. È accaduto nei giorni scorsi: vittima, l’avv. Maurizio Pagano.

Stando ad una prima ricostruzione, fornita dallo stesso professionista, l’episodio violento sarebbe scaturito da una discussione con un cliente che lo avrebbe colpito anche con un oggetto contundente

L’avvocato è stato ricoverato al pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Aversa.

Anche il Movimento Forense Napoli Nord, guidato dall’avv. Luigi Massa, ha espresso “la sua più convinta solidarietà e vicinanza al Collega ieri incorso nell’ennesimo vile, esecrabile atto di aggressione”.

“Si moltiplicano oramai simili episodi di violenza che colpiscono Avvocati e altri rappresentanti del mondo giudiziario nell’esercizio del proprio ufficio e della propria attività professionale a tutela dei diritti di Giustizia, con ciò imponendo un richiamo forte a tutte le Autorità preposte alla pubblica sicurezza nel nostro territorio affinché si aumentino le attività di vigilanza e le dotazioni, anche tecnologiche, per assicurare un’adeguata sorveglianza, un’efficace prevenzione e, se del caso, una tempestiva repressione di certi fenomeni”.

“Nel rammentare, dunque, come ciascun Avvocato sia, esso stesso e per la funzione costituzionale che svolge, un presidio di legalità da salvaguardare in ogni modo e con ogni mezzo, auspichiamo che il Collega interessato recuperi presto la serenità e l’integrità fisica cui si è così biecamente attentato.”

Solidarietà espressa anche dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Napoli Nord con il presidente avv. Gianluca Lauro: “L’episodio, che ha causato lesioni personali al collega di Aversa, rappresenta un attacco non solo alla sua persona, ma all’intera categoria forense, da sempre impegnata nella difesa dei diritti e nella tutela della giustizia per tutti i cittadini. Il gesto aberrante, ingiustificabilmente violento, ai danni dell’Avv. Pagano, è l’espressione di un modo distorto e pericoloso di percepire il nobile ruolo che l’Avvocatura esercita quotidianamente, come baluardo della legalità e della giustizia“.

“Un episodio simile non può che suscitare indignazione e preoccupazione, poiché mina la libertà di esercitare la professione di Avvocato in sicurezza e serenità. Esprimo grande disappunto per l’accaduto, auspica una maggiore attenzione e un impegno concreto da parte delle Istituzioni e di tutte le forze di Polizia al fine di garantire che fatti di tale gravità non rimangano impuniti”.

“Il Consiglio, inoltre, si riserva ogni possibile azione a tutela dell’Avv. Maurizio Pagano e dell’intera categoria, valutando anche l’opportunità di costituirsi parte civile nel futuro processo. Un passo necessario per difendere non solo il singolo professionista, ma anche l’immagine e l’onore dell’Avvocatura, che ogni giorno svolge un ruolo fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini. Ci stringiamo all’Avv. Pagano, al quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà e sostegno in questo difficile momento”.