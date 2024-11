Aversa. Bisceglia plaude alla Ferrara: “Una proposta giusta e coraggiosa”

“In un clima di apparente coesione, la consigliera Adele Ferrara ha avuto il coraggio di sollevare la necessità di una verifica di maggioranza, scoperchiando così una realtà scomoda all’interno dell’amministrazione di Aversa firmata Franco Matacena”.

A dirlo, tramite nota stampa, il coordinatore della lista ‘Forza Aversa’ Augusto Bisceglia.

”La sua denuncia smaschera quella che appare come una falsa armonia, evidenziando il bisogno di chiarezza e trasparenza, pilastri imprescindibili per una politica sana e coerente”.

“Mentre la consigliera Ferrara si espone per il bene collettivo, assistiamo alla levata di scudi del consiglieri comunali che hanno scelto di sacrificare la propria autonomia politica pur di allinearsi servilmente alle direttive che vengono impartite, con atteggiamenti che ricordano più quelli di lacchè piuttosto che di rappresentanti eletti dal popolo”.

”La consigliera Ferrara, viene accusata di tradimento, soltanto perché con un atto giusto e coraggioso ha messo in discussione la tenuta della giunta in particolar modo del vicesindaco Oliva, che dimentica di aver capitalizzato la propria posizione in giunta soprattutto grazie alla consigliera Ferrara prima eletta della lista Aversa Italia”

”Ferrara, al contrario di altri, si è distinta per una visione politica genuina e indipendente, dimostrando che la lealtà verso gli elettori e la volontà di migliorare realmente la città di Aversa devono prevalere su qualsiasi altro tipo di fedeltà”.

“Siamo davanti a una politica che ha bisogno di voci libere, di rappresentanti che non temano di esporsi contro il sistema per difendere il bene comune”.

”Per questo motivo, il coraggio di Adele Ferrara merita tutto il nostro plauso e sostegno: è una figura che, al contrario di altri, non è asservita a nessuno, ma agisce in nome di un mandato di fiducia e trasparenza che onora fino in fondo. Sia maggioranza o opposizione, questo è l’unico modus di fare politica”.