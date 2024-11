Aversa. Caos maggioranza, Ferrara: “fuoco amico vuole farmi fuori”

“Il sindaco di Aversa, Franco Matacena oltre a dettare l’agenda deve anche prendere in considerazione il fatto che dopo la riunione di maggioranza, nulla è cambiato”.

E’ quanto dichiara Adele Ferrara, consigliere indipendente ma sempre nell’orbita della maggioranza.

“Il fuoco amico ormai fa parte di qualche consigliere e/o assessore che vuole a tutti i costi allontanarmi da questa maggioranza, ma io resto ancora più ferma sulle scelte politiche che ho deciso di intraprendere: cambio di rotta con un rimpasto di giunta, tenendo conto del fatto che non mi sento più rappresentata dall’assessore Oliva, oltre al fatto che dovremmo invertire la rotta per iniziare a far funzionare la macchina amministrativa.

“Cambio di rotta aggiunge la consigliera, che deve partire innanzitutto da un sinergia col gruppo e senso di squadra, perché dalla riunione di maggioranza sono emersi tanti contrasti soprattutto col gruppo immagina che sembra voglia rompere gli equilibri per un assessorato che non è di competenza di quel gruppo consiliare”.

“Prima di pensare alle regionali qualcuno dovrebbe iniziare a lavorare per il bene della città e per il ruolo che ricopre e non cercare sponda politica a destra e a manca”.