Aversa. Fumo nel Parco Pozzi: senzatetto rischia di morire

Un fumo denso dal locale cisterne del Parco Poszi ad Aversa.

È accaduto stasera, intorno alle 21,30 circa.

LA VICENDA

Un episodio che ha scosso la tranquillità dei residenti in quel di Aversa.

Intorno alle 21,30 circa, alcuni abitanti di via Corcioni hanno avvertito un forte odore di bruciato e visto fuoriuscire del fumo dalla zona dei locali cisterna.

Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto sono giunti i vigili del fuoco.

Senzatetto accende fuoco nel Parco Pozzi

Secondo una prima ricostruzione, il senzatetto ha acceso il fuoco per riscaldarsi ma nel frattempo si è addormentato.

L’uomo – grazie all’intervento dei vigili del fuoco – è stato salvato in extremis: rischiava di morire per via delle esalazioni.

Successivamente è giunta una gazzella dei Carabinieri ed una pattuglia della Polizia Locale.

Paura tra i residenti di via Corcioni

Nel frattempo, i residenti di via Corcioni e delle zone limitrofe hanno espresso preoccupazione per la sicurezza del parco, soprattutto per la presenza di spazi non sorvegliati che potrebbero diventare rifugi per persone in difficoltà, ma anche luoghi vulnerabili a situazioni di pericolo. Molti hanno chiesto maggiori controlli e interventi per tutelare la sicurezza della zona, in particolare la manutenzione delle strutture abbandonate come i locali cisterna.

L’incidente ha messo in luce, ancora una volta, la problematica legata alla povertà e alla marginalizzazione sociale, temi che spesso emergono in contesti urbani come quello di Aversa.

La comunità locale si interroga su come gestire meglio il parco e le aree circostanti, per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro.