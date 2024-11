Aversa. ‘Giocattoli in movimento’, torna l’iniziativa del M5S

Il MoVimento 5 Stelle di Aversa torna in piazza con l’iniziativa “Giocattoli in MoVimento”, evento storico che da anni si tiene sui territori e che i pentastellati normanni hanno già portato in città.

Gli appuntamenti si terranno l’8 e il 15 dicembre in via Roma, all’angolo con piazza Municipio, dalle 9:30 alle 13:00, in cui attivisti e cittadini potranno portare giocattoli che verranno poi donati a chi vive situazioni di difficoltà, in linea con lo spirito solidale del Natale.

«Con l’iniziativa “Giocattoli in MoVimento” – dichiara il consigliere comunale del M5S Antonio Mottola – siamo lieti di annunciare un evento di beneficenza che mira alla raccolta di giocattoli per i bambini in difficoltà. Non si tratta solo di un gesto di solidarietà, ma di un’opportunità per sensibilizzare la comunità cittadina sull’importanza della condivisione. Invitiamo tutti a partecipare, contribuendo a creare un Natale più gioioso per chi ne ha bisogno».

«Allo stesso modo – prosegue Mottola – ci impegniamo a favorire la partecipazione attiva dei giovani, dando loro gli strumenti necessari per essere protagonisti del cambiamento». «Crediamo che ogni giovane meriti di crescere in un ambiente che ne stimoli la creatività, affinché possano contribuire al benessere collettivo e costruire una società più equa e prospera».

Requisito unico dell’iniziativa è che giochi devono essere integri e utilizzabili, così che tutti i bambini di Aversa possano usufruirne e divertirsi con essi.

Un importante momento di solidarietà e condivisione da parte di una forza politica impegnata nel dare voce e sostenere chi è in difficoltà.