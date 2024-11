Aversa. Infiltrazione e crollo alla ‘Pascoli’ ma non solo…

Aule e bagni interdetti per dei crolli: ciò è accaduto alla scuola ‘Pascoli’ situata in via Ovidio ad Aversa.

Poco dopo le 13, si è registrato il cedimento di alcune piastre del soffitto in cartongesso dovute alle infiltrazioni d’acqua.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aversa che hanno proceduto a delimitare le aree interessate dalle infiltrazioni. Alla fine saranno 7 le aule interdette oltre a 5 bagni.

Le infiltrazioni d’acqua

La pioggia abbattutasi in mattinata ha fatto sorgere il problema da ingrossare le parte di controsoffitto in cartongesso.

Tale criticità già segnalata dalla dirigente scolastica Filomena Simonelli al Comune di Aversa chiedendo interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

In mattinata, erano comparse le prime macchie sui soffitti, con qualche piccolo danno nei bagni e in qualche aula.

La Ds ha disposto il trasferimento degli alunni e lo svolgimento delle lezioni in altre zone dell’istituto, quali il teatro o la palestra.

In conclusione, 7 le aule interdette in aggiunta a 5 bagni. Al momento le aree interessate dal crollo e dalle infiltrazioni sono state delimitate. I vigili del fuoco e personale dell’ufficio tecnico stanno effettuando verifiche di stabilità.

Infiltrazioni nella palestra del IV circolo

Non solo problemi alla ‘Pascoli’ ma anche all’IC “Cimarosa – IV Circolo” sito in via Giotto: è successo qualche giorno fa.

La preside Margherita Diana ha chiuso la palestra della scuola elementare per alcune infiltrazioni d’acqua.

Nella circola, la dirigente scolastica ha sottolineato l’allarme lanciato dal personale scolastico per le “perdite d’acqua nella palestra”.

Dopo il sopralluogo del responsabile per la sicurezza, si è proceduti alla chiusura della struttura sino al “ripristino delle condizioni di sicurezza”. Sarà ovviamente cura del Comune (trattasi di immobile a gestione comunale, ndr) a dover provvedere “alla giusta manutenzione per il ripristino della sicurezza dei locali e delle strutture interessate”.