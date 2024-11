Aversa. Kiranet fa tappa all’ISISS ‘Osvaldo Conti’

Si è tenuto ieri il seminario organizzato da Kiranet, centro di ricerca accreditato dal Miur, impegnato nella promozione dell’innovazione e della formazione in diversi settori: sanitario, manifatturiero, aerospaziale, ferroviario e smart-cities., presso l’ISISS “Osvaldo Conti” di Aversa.

L’incontro, svoltosi nell’ambito delle attività di orientamento, è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Filomena Di Grazia, sempre attenta a sottolineare la necessità di una forte sinergia tra scuola e mondo del lavoro e a promuovere collaborazioni che possano garantire lo sviluppo delle competenze necessarie agli studenti per portare innovazione nella società e valorizzare le eccellenze presenti sul nostro territorio.

L’evento, destinato alle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo “Informatica”, è stato introdotto dalla professoressa Carmela Cavallaccio, referente per l’Orientamento, che dopo i saluti iniziali ha evidenziato l’importanza di rendere fluido il passaggio tra il mondo della scuola e quello del lavoro nell’ottica di un orientamento mirato e attento alle attitudini degli studenti e alle loro aspirazioni.

Il direttore generale di Kiranet, l’ingegnere Raffaele Chianese, ha inaugurato il seminario introducendo la mission dell’azienda e ha fornito tutti gli elementi necessari a cogliere l’importanza di poter operare attraverso l’informatica nel campo della medicina, input che sono poi stati illustrati nel dettaglio dallo specialista Giuseppe Pirozzi che ha presentato il progetto COSYMA, una piattaforma innovativa per la Smart Maintenance di sistemi critici, con particolare attenzione agli apparati elettromedicali. Il seminario ha previsto anche una dimostrazione pratica da parte dell’esperto Bartolo di Grazia, responsabile infrastrutture, sull’utilizzo di visori che permettono interventi di manutenzione a distanza grazie alla realtà aumentata.

L’incontro si è concluso con l’intervento del professore Osvaldo Frasari, referente per il PCTO, che ha evidenziato l’importanza di potersi interfacciare con una realtà del territorio altamente specializzata nel campo dell’informatica come Kiranet, e sottolineato come queste esperienze di confronto possano integrare il percorso scolastico e offrire una formazione specifica, calibrata sulle reali esigenze del mercato del lavoro.

Dopo un breve momento di dialogo tra gli studenti e gli esperti, l’incontro si è concluso con la promessa di organizzare futuri appuntamenti, finalizzati a progettare attività di PCTO capaci di offrire una formazione ancora più specifica, a dimostrazione concreta di come la collaborazione tra scuola e territorio possa diventare un modello per costruire un futuro in linea con le aspettative e le ambizioni degli studenti, nel segno di un impegno collettivo e orientato al progresso della comunità.