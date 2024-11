“Denunciamo con forza le gravi irregolarità emerse nella procedura di nomina dell’Assessore all’Urbanistica, Orlando De Cristofaro, a seguito della risposta fornita dall’Amministrazione durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Aversa”.

A dirlo, tramite nota stampa, ai consiglieri di opposizione Mauro Baldascino, Marco Girone, Mario De Michele ed Antonio Mottola.

“Già in precedenza avevamo sollevato dubbi sulla validità della nomina, contestando l’utilizzo di una delega formalmente inidonea a esprimere una volontà valida per accettare la carica. Oggi, ulteriori verifiche hanno evidenziato che la delega e l’accettazione per delega non sono mai state protocollate presso gli uffici comunali”.

‘VIOLAZIONE PRINCIPI FONDAMENTALI’

“Questa omissione rappresenta una violazione dei principi fondamentali di trasparenza e tracciabilità che devono caratterizzare ogni atto amministrativo”.

“Le gravi irregolarità procedurali sollevano ulteriori dubbi sulla legittimità della nomina di De Cristofaro e sui successivi atti adottati dal presunto ‘Assessore’. Tali atti, infatti, potrebbero essere invalidati, con conseguenze amministrative potenzialmente molto gravi per il Comune di Aversa”.

“Inoltre, il riconoscimento degli emolumenti corrisposti a De Cristofaro, in assenza di una valida accettazione della carica, potrebbe configurare un potenziale danno erariale, esponendo l’ente a responsabilità contabili e a rilievi della Corte dei Conti”.

‘VIZI NON SANATI DAL GOVERNO COMUNALE’

“Riteniamo inaccettabile che tali vizi procedurali non siano stati ancora sanati dall’Amministrazione, nonostante le nostre ripetute segnalazioni. Chiediamo con forza al Sindaco e all’Amministrazione comunale di assumersi le proprie responsabilità e di intervenire immediatamente per chiarire e risolvere questa situazione”.

“Il Sindaco non può pensare di risolvere la questione dicendo solo che ‘crede si sia verificata qualche piccola anomalia in questa accettazione’. È indispensabile fornire risposte chiare e adottare le misure necessarie per tutelare l’interesse pubblico e ripristinare la regolarità dell’azione amministrativa“.

‘AD AVERSA POCA TRASPARENZA’

“Inoltre, chiederemo agli organi competenti di verificare la legittimità delle procedure seguite e l’eventuale responsabilità amministrativa ed erariale derivante da queste gravi omissioni”.

“La trasparenza e il rispetto delle regole non sono facoltativi: sono un dovere per chi governa e un diritto per i cittadini”.