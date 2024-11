Aversa. Nuovo palazzetto, Mottola chiede ulteriori approfondimenti

“È importante considerare che la posizione scelta per il nuovo palazzetto di Aversa si trova attualmente in prossimità dei mercati locali, una realtà storicamente radicata nella zona. In virtù di ciò, è fondamentale valutare attentamente come il progetto possa impattare sulle attività commerciali esistenti e sulla comunità. Inoltre, alla luce dell’esposto alla Procura della Repubblica presentato da un ex consigliere comunale, riteniamo sia necessario avviare ulteriori approfondimenti per garantire che tutte le procedure siano trasparenti e conformi alle normative vigenti”.

A dirlo Antonio Mottola che in qualità di consigliere comunale di Aversa per il Movimento Cinque Stelle, desidera esprimere la sua posizione riguardo alla proposta di costruzione del nuovo palazzetto dello sport nella nostra città.

“In questo contesto, vorrei proporre di considerare soluzioni alternative. Un’opzione potrebbe essere la realizzazione del palazzetto sul parcheggio immediatamente adiacente al mercato rionale, il quale parcheggio potrebbe essere trasferito in un’altra area sempre nelle zone adiacenti. Questa soluzione permetterebbe di preservare l’attività dei mercati e, al contempo, di dotare la città di una nuova infrastruttura sportiva”.

“Chiediamo quindi che l’amministrazione comunale di Aversa – guidata dal sindaco Matacena – apra un dialogo con tutti gli attori coinvolti, compresi i commercianti e i cittadini, per esplorare queste opzioni e garantire un progetto che soddisfi le esigenze della comunità nel suo complesso”.

“A chiusura di questa dichiarazione, desidero sottolineare che, in qualità di consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, sono naturalmente vicino a tutti i commercianti, in particolare a quelli della fiera settimanale, e mi impegnerò a sostenere le loro istanze durante tutto il processo. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e per continuare a lavorare insieme per il bene della nostra comunità”.