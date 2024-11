Aversa. Piano traffico, De Michele – Girone: “Diana mente”

“Dopo l’ennesima bugia dell’assessore Olga Diana ci vediamo costretti a intervenire solo ed esclusivamente per ristabilire la verità. Potremmo partire analizzando dall’operato a dir poco scadente dell’assessore del Comune di Aversa, come più volte segnalato, ma ci limiteremo a dire che la sua incapacità è seconda solo alla sua presunzione”.

E’ quanto dichiarano Mario De Michele e Marco Girone rispettivamente consiglieri comunali di minoranza in quota LPC e PD.

“L’intervista rilasciata ad un quotidiano è l’emblema del delirio che ha colpito l’assessore Diana. Ebbene, siamo lieti che l’attuazione del piano traffico è in prosecuzione, ma mentire sapendo di mentire a tutta pagina sulla stampa e tramite interviste video, no”.

“Non possiamo consentire che la città di Aversa sia presa in giro da chi si è sempre opposto al piano traffico ideato non certamente da Lei caro assessore”.

“Il consiglio con la delibera numero 66 del 26.11.2021 proponeva con undici pagine gli indirizzi per il piano traffico. Con delibera di giunta 432 del 2021 venivano individuate le risorse ed incaricata l’università Vanvitelli per redigere il piano. Orbene, considerato che il piano traffico, attualmente, risulta essere quello del 2022, sorgono alcune domande spontanee”.

“Quale attività ha posto in essere visto che il piano traffico risulta essere lo stesso adottato dalla precedente amministrazione? Quale indicazione ha dato al progettista per rendere la città più sostenibile? Quindi, caro assessore Lei precisamente cosa ha fatto per arrogarsi il diritto di definirsi quale ideatrice del piano traffico?”.

“Ebbene la nostra risposta è: nulla. Anzi. Solo per amore della verità occorre precisare che proprio il gruppo dei moderati durante la precedente amministrazione ha ostacolato l’approvazione in giunta del piano traffico facendo opposizione interna”.