Aversa. Ausiliari sosta prima insultati e poi picchiati

Quando sono stati richiamati dagli ausiliari della sosta per l’assenza del grattino, sono andati su tutte le furie e hanno iniziato a minacciarli fino ad arrivare ad una violenta colluttazione. E’ accaduto a questo pomeriggio ad Aversa – intorno alle 18 – su viale Kennedy, la cosiddetta Variante.

Nel dettaglio, gli ausiliari della sosta – in forza alla società Publiparking, la società che gestisce il servizio di sosta a pagamento in città – hanno notato che un’auto posteggiata all’esterno di un locale non esibiva il grattino della sosta; così richiamavamo uno dei proprietari a provvedere immediatamente a pagare la sosta recandosi ad una delle tante colonnine di pagamento installate sulla Variante.

Quando gli ausiliari sono ripassati dopo circa 15 minuti ed hanno notato nuovamente che la stessa auto non presentava il tagliando, lì è successo l’impensabile.

Il proprietario della vettura (un signore sulla 50ina, ndr), notando che uno degli ausiliare annotava i dati sul tablet quindi in procinto di effettuare il verbale, ha interrotto l’aperitivo e si è diretto minacciosamente verso di loro accompagnato da un ragazzo di circa 30anni.

Ne è nata prima una discussione, poi terminata in una violenta colluttazione con schiaffi e calci: ad averne la peggio, i due lavoratori della Publiparking Aversa che poi si sono recati all’ospedale Moscati per farsi refertare e presentare regolare denuncia.

Per la legge italiana, come recitano l’art. 336 c.p. ‘Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale’: “Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”; e l’Art. 12-bis ‘Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata’: “Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale”.