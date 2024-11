Aversa. ‘Rissa Turco – Diana’: tutto smentito

“Sfiorata la rissa in quel di Aversa: lite tra la consigliera Turco e l’assessore Diana, divise all’ultimo”. E’ quello che nelle ultime ore si rincorre tra le chat di Whatsapp dopo il consiglio comunale fiume.

“Niente di vero”. “Nessuna rissa o zuffa”, è quanto appreso da larampa.news, da fonti vicino alle dirette interessate ed alla maggioranza Matacena.

Per Federica Turco, esponente del gruppo di maggioranza ‘Noi Aversani’, “si tratta di notizie non veritiere. Smentisco tutto quello che in queste circola sui social. Nessun litigio con l’assessore Olga Diana”.

“Chi mi conosce e ha lavorato con me, sa che tipo di persona sono. Massimo rispetto per il ruolo che rivesto; massimo rispetto per i colleghi consiglieri di maggioranza e di opposizione”. “Leggo di tutto, anche di una rissa: ribadisco e smentisco categoricamente il tutto”.

“Nel consiglio comunale di ieri abbiamo votato il riequilibrio di bilancio, provvedimento importantissimo per tutta quanta la città di Aversa; così come l’istituzione del fondo di rotazione pari a 10 milioni di euro. Sulla vicenda della mia ‘assenza’ al momento della votazione del provvedimento dell’assessore Diana, posso dire che mi sono allontanata per questioni familiari ma il gruppo di cui faccio parte ‘Noi Aversani’ ha votato unanime”

Dello stesso avviso anche l’assessore alle politiche ambientali Olga Diana che entra nel merito che ‘chiacchiericcio’: “Nelle scorse ore, alcuni organi di informazione hanno raccontato fatti che spiace dirlo, sono totalmente distanti dalla realtà. “Ho letto di una mia presunta lite con la consigliera Federica Turco. Cosa che tengo a smentire categoricamente”.