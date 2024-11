Aversa. Tekra, Filas avvia stato di agitazione

Ancora problemi alla Tekra di Aversa, la ditta incaricata alla raccolta dei rifuti e dei servizi ambientali sul territorio normanno.

La F.I.L.A.S. (Federazione Italiana Lavoratori Ambiente e Servizi) – che rappresenta buona parte dei lavoratori dipendenti dell’Azienda Tekra s.r.l. sul cantiere di Igiene Ambientale di Aversa -, più volte ha provato “ad avviare un tavolo di confronto tra parte sociale, Azienda e Comune per la risoluzione di alcune problematiche emerse sul suddetto cantiere”.

Tali criticità, come riporta la F.I.L.A.S., sono il ritardo nel pagamento della rata, trattenuta in busta paga ai lavoratori e non versate agli Istituti di credito, lasciando gli stessi dipendenti in balia delle finanziarie che con avvisi di mancato pagamento delle rate vivono turbati emotivamente; il mancato confronto sia del Comune di Aversa e agli uffici preposti, sia da parte Aziendale per il riconoscimento del III° livello ai conducenti di costipatori così come da recente sentenza di Cassazione”.

Per i motivi sopra esposti, la FIlas, a tutela dei propri associati, “non tollera più le mancate convocazioni delle SS.LL. in indirizzo e avvia la procedura di raffreddamento di cui all’art. 2 comma 2 e ss.mm.i. L. 146/90 e D.lgs 83/2000 dei lavoratori dipendenti Tek.ra s.r.l. Cantiere di Aversa”.