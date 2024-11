Bollette e contratti, Di Grazia: “arriva figura a sostegno di cittadini ed imprese”

Il caro bollette mette a dura prova le famiglie italiane. Per questo, il Parlamento, con il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, su un ordine del giorno proposto dall’On.le Letizia Giorgianni, impegna il Governo ad intervenire con urgenza a tutela dei consumatori di energia, gas e telecomunicazioni con la valutazione di istituire la figura professionale di un consulente.

Un professionista che avrà il compito di accompagnare i consumatori nell’acquisto, monitoraggio e gestione delle utenze nei settori energia, gas e telecomunicazioni, garantendo scelte più consapevoli e vantaggiose.

Rossella Di Grazia – CEO EsbConsulting

e Delegata Assium Regione Campania – plaude all’iniziativa dell’On. Giorgianni: “Si va avanti verso una maggiore tutela e assistenza per cittadini e famiglie. Oltre a prevedere che i clienti domestici vulnerabili possano accedere al servizio a tutele graduali entro il 30 giugno 2025, il provvedimento propone l’istituzione di una nuova figura professionale: il consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, anche detto ‘Utility Manager’”.

“Questa figura, pensata per affiancare famiglie e imprese, si renderebbe necessaria per far fronte alle crescenti difficoltà legate a: Aumento dei prezzi delle materie prime; Politiche commerciali aggressive e poco trasparenti; Difficoltà nella scelta delle offerte più convenienti”.

“L’Utility Manager aiuterebbe i consumatori a: districarsi tra le offerte del mercato; risolvere problemi con gli operatori e ridurre gli sprechi e ottimizzare i consumi.

“Le bollette sono così incomprensibili che persino i più esperti faticano a capire il prezzo unitario dell’energia. Questo crea uno squilibrio nel mercato, danneggia la concorrenza e favorisce le truffe – sottolinea Di Grazia -. I consumatori vengono spostati da un operatore all’altro senza poter scegliere consapevolmente.”

“L’arrivo della figura dell’Utility Manager porterà finalmente trasparenza e dignità in questa professione, finora svolta in gran parte da improvvisati e agenzie poco scrupolose. Finalmente questi professionisti avranno un riconoscimento e potranno operare con maggiore competenza e tutela. Adesso ci apsettiamo che il Governo e in partciolar modo il Ministro Urso agiscono in fretta e senza tentennamenti.”

“Confidiamo nel lavoro del Governo a tutela dei consumatori e dei lavoratori onesti del settore energia. Un forte ringraziamento all.On.Letizia Giorgianni per l’impegno preso e in ogni occasione dimostrato”.