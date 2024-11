Canuto lancia la sua Virtus Aversa e chiama i tifosi

Domenica 10 novembre alle ore 18, il PalaJacazzi sarà teatro di una grande sfida tra la Virtus Aversa e la capolista Consar Ravenna.

Lo schiacciatore brasiliano Bruno Canuto ha presentato così la partita, mostrando tutto l’entusiasmo e la carica del gruppo in vista di un match di fondamentale importanza per la stagione.

“Siamo carichi e pronti per questa sfida – ha dichiarato Canuto -. L’ultima partita con Porto Viro (vinta 0-3 in trasferta) è stata davvero intensa: siamo stati spesso in svantaggio nei set, ma ho visto una squadra più concentrata e determinata”.

“Questa vittoria ci ha resi ancora più forti e uniti. E adesso si torna tra le mura amiche. Giocare in casa ci dà sempre qualcosa in più; sappiamo che non sarà facile contro Ravenna, ma abbiamo lavorato tanto e bene per farci trovare pronti”.

Bruno Canuto ha anche sottolineato la crescita del gruppo e il forte spirito di squadra che si respira quest’anno: “Vedo una Virtus Aversa più forte e coesa. Ognuno di noi mette a disposizione le sue qualità e con l’arrivo di ragazzi con esperienza, il gruppo si è ancora più cementato. C’è un detto in Brasile: ‘Nessuno lascia la mano di nessuno’, e qui lo stiamo mettendo in pratica. Qualsiasi difficoltà viene affrontata e risolta tra di noi, con chiarezza e unità”.

L’atleta brasiliano ha poi elogiato il calore del pubblico aversano, sempre più numeroso e appassionato: “Quest’anno vedo più tifosi al palazzetto, con tanto entusiasmo. È come avere un settimo giocatore in campo! E’ la famosa ‘torcida’ brasiliana che sono sicuro ci supporterà per tutta la lunga stagione. Questo tifo ci dà una spinta incredibile e rende il PalaJacazzi un luogo difficile per ogni squadra avversaria. Diventiamo ancora più carichi grazie al loro sostegno, e domenica saranno al nostro fianco per una sfida che promette grande spettacolo”.