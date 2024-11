Chiede aiuto ai poliziotti per ricontattare sua madre

Chiede aiuto agli agenti di Polizia per ricontattare sua madre: è accaduta ad Ancona.

Durante la notte i poliziotti della Volante sono intervenuti nei pressi di piazza Roma dove, durante un normale servizio di controllo del territorio, venivano avvicinati da una donna – di origine russa di circa 30 anni, a loro nota – la quale chiedeva aiuto per riuscire a contattare la propria madre.

La giovane raccontava ai poliziotti di vivere principalmente per strada ma di voler ricontattare la madre per poter passare del tempo a casa di quest’ultima, dove ogni tanto la giovane si recava prima di tornare per strada.

La ragazza riferiva ai poliziotti di non essere in possesso nè delle chiavi dell’abitazione nè di un telefono cellulare.

I poliziotti provvedevano così a contattare la madre della ragazza la quale dopo poco giungeva sul posto.

La donna riferiva che sua figlia non aveva un buon rapporto con il suo compagno convivente e che quest’ultimo non gradiva la presenza della giovane in casa.

Nel mentre la giovane accusava un malore e per tale motivo veniva richiesto l’intervento di personale sanitario che la trasportava presso l’Ospedale per gli accertamenti del caso.

Nel frattempo i poliziotti raggiungevano l’uomo presso la sua abitazione chiedendogli spiegazioni sulla vicenda familiare.

Lui stesso ammetteva di essere stanco del fatto che la figlia della sua compagna creava spesso problemi e che per tale motivo le aveva negato l’accesso all’abitazione, invitandola a trovare una nuova sistemazione.

Riportata la situazione alla tranquillità l’uomo, preoccupato per lo stato di salute della giovane, acconsentiva al suo rientro unitamente alla madre di lei, nonché sua compagna.