Come scegliere le candele aromatiche

La fiamma delle candele emette una luce soffusa e rilassante, se poi a tale bellezza si aggiunge un profumo inebriante, l’effetto suggestivo viene amplificato da una sensazione di benessere e armonia.

È questa la funzione delle candele profumate: diffondere, oltre alla tipica luce, un aroma intenso o delicato, che permane a lungo, sminuisce gli odori sgradevoli e favorisce inoltre la concentrazione e il relax.

Le candele profumate sono perfette ovunque e in ogni stagione, in estate rallegrano e creano un’atmosfera magica ed elegante durante le cene all’aperto, mentre in inverno trasmettono calore e intimità.

L’effetto ottenuto dipende molto, ovviamente, sia dalla qualità della cera e dagli ingredienti usati per profumarla, sia dalla fragranza, che può essere più leggera o più intensa, anche se, in generale, l’aroma rilasciato dalle candele è sempre lieve e mai troppo forte.

Scegliere l’aroma più adatto per le candele aromatiche

La scelta dell’aroma per le candele profumate dipende essenzialmente dai gusti personali, ma è anche vero che ad ogni ambiente e ad ogni momento si addice un profumo diverso.

Prima di tutto, è bene considerare la stagione: in estate, sulla tavola del pranzo o della cena, sul terrazzo, in casa o in ufficio sono adatte le profumazioni più fresche, come l’arancio, i frutti rossi, la menta, il gelsomino, mentre in autunno e inverno l’ideale è un aroma più caldo, ad esempio la cannella, la vaniglia, il sandalo, il patchouli, gli aromi fruttati.

In ogni caso, poiché il profumo è un elemento che influisce molto sulle emozioni e sull’umore, la soluzione migliore è quella di lasciarsi guidare dalle proprie sensazioni e scegliere le candele con l’aroma più adatto alla personalità e allo stato d’animo del momento.

Muhá propone un assortimento di splendide candele profumate realizzate con cera a base vegetale e stoppino in cotone, inserite in un vasetto di vetro colorato e aromatizzate con combinazioni di fragranze originali e deliziose, adatte per profumare le serate estive così come le giornate invernali.

Confezionate in un’elegante scatola, le candele di Muhá rappresentano anche un’idea regalo semplice ma sicuramente gradita in ogni occasione.

Il marchio Muhá è un vero punto di riferimento per quanto riguarda la profumazione della casa o di altri ambienti, grazie ad una grande passione unita alla creatività, che ha dato vita ad accessori unici per eleganza e qualità.

Oltre alle candele, sono acquistabili direttamente sullo store online di Muhá, diversi altri prodotti per la profumazione degli ambienti, tra cui i diffusori di essenze con fiore in legno di betulla, un bellissimo oggetto decorativo realizzato artigianalmente e studiato per rilasciare nell’aria la fragranza preferita.

Il catalogo di Muhá comprende, tra l’altro, i classici profumatori a bastoncino, gli spray, le lampade catalitiche e i profumatori per l’auto e per l’armadio.

Elementi da considerare per scegliere la candela aromatica più adatta

Abbiamo detto che la scelta di una candela aromatica dipende molto dall’umore e dai gusti personali, così come dal clima e dalla stagione: aromi caldi e speziati sono più graditi nelle giornate fredde mentre con il caldo estivo è meglio orientarsi verso profumi freschi e floreali.

Esistono però altri elementi da prendere in considerazione, tra cui l’ambiente a cui la candela è destinata, poiché gli effetti dell’aromaterapia possono influire su umore e atmosfera e rendere la giornata più gradevole.

Se l’intenzione è quella di lasciare la candela accesa sulla scrivania durante le ore di lavoro, può essere di aiuto una fragranza energetica e frizzante, come l’arancio o le note aromatiche marine, oppure, per chi preferisce un profumo floreale, la lavanda o la violetta.

Chi invece è solito accendere le candele in camera da letto, può orientarsi verso un profumo delicato, ad esempio la rosa, il talco o la vaniglia.

In un salotto, un soggiorno, una biblioteca o un ambiente dedicato comunque al relax e alla lettura si addicono aromi legnosi e fruttati, erbe aromatiche e spezie delicate.

Dove collocare le candele aromatiche

Le candele profumate sono adatte in ambienti di ogni genere, spesso si accendono non solo per il profumo ma anche per ravvivare l’atmosfera e decorare la stanza con fantasia.

Si possono collocare sulla tavola, sulla scrivania, su mensole e supporti, oppure, se sono di dimensioni più grandi, direttamente a terra: si raccomanda però di controllare sempre che non siano vicine a tende, coperte e altri oggetti facilmente infiammabili.