Controlli Carabinieri tra l’agro aversano e il Casertano

E’ di 6 denunce in Stato di libertà il bilancio del servizio coordinato di controllo del territorio svolto, nella giornata di ieri 14 novembre, da diverse pattuglie dei carabinieri delle Stazioni di Casal di Principe, Villa Literno, San Cipriano d’Aversa, Casapesenna e Cancello ed Arnone (Ce).

Nel corso del servizio sono state controllati 55 veicoli e 87 persone. Sono stati elevati 23 verbali al codice della strada e segnalati alla Prefettura 4 persone per uso di sostanze stupefacenti.

Controllato anche un esercizio commerciale di Casapesenna dove i carabinieri, unitamente a personale della locale Asl-dipartimento prevenzione, hanno proceduto al sequestro di kg 22 di pollo congelato e kg 12 di pesce congelato privi di tracciabilità.

Un locale adibito ad uso tatuaggi, sito a Villa Literno è stato sottoposto a sequestro perché sprovvisto dei prescritti titoli autorizzativi e in assenza dei requisiti minimi di igiene e sicurezza.

Ed ancora, un 24enne originario del Burkina Faso e un 36enne originario della Costa d’Avorio, sono stati denunciati per ricettazione e riciclaggio perché trovati in sella a un ciclomotore MBK Booster sprovvisto di targa e con telaio contraffatto. Per gli stessi reati sono stati denunciati un 29enne nigeriano e un 43enne del Burkina Faso perché trovati in sella a un ciclomotore Yamaha X-City 250cc privo di targa e con telaio contraffatto.

Un 20enne di Casal di Principe è stato, invece, denunciato per porto abusivo di arma e/o oggetti atti ad offendere in quanto trovato in possesso di uno sfollagente in ferro.

Infine un nigeriano cl. 78 è stato denunciato perché beccato alla guida di un’autovettura, senza patente.