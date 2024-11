“Entro un anno e mezzo ci libereremo di un problema di dimensioni bibliche come quello delle ecoballe“.

Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo nel corso di una conferenza stampa per presentare i dati sulle rinnovabili contenuti in un report di Legambiente.

“Siamo passati dall’immagine di una regione sommersa da montagne di rifiuti a quella di una regione che si presenta come un modello per le politiche ambientali”.

“Siamo soddisfatti – dice De Luca – perché Legambiente verifica sulla base dei fatti, non della propaganda, che è stato fatto davvero un lavoro immenso nella nostra Regione, che si colloca veramente all’avanguardia: possiamo dire che non c’è nessuna Regione d’Italia che ha fatto tanto per l’ambiente”.

“Abbiamo un programma molto concreto che riguarda il ciclo dei rifiuti, 11 impianti di compostaggio per la lavorazione dell’umido che sono in corso di realizzazione, le politiche idriche, siamo l’unica Regione che ha un piano per l’autonomia idrica per i prossimi decenni, la produzione di energia rinnovabile, per quanto riguarda l’eolico produciamo in Campania il 52% dell’energia nazionale“.

“Noi intendiamo proseguire su questa linea. È una sfida di civiltà, ma anche una sfida per creare nuovo lavoro e lasciare alle generazioni future un mondo nel quale poter vivere”.

(Dire)