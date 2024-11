Frignano. Plesso IC Tozzi al freddo, minoranza: “il Comune non paga il gas”

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Frignano ‘Luca Tozzi’, nel plesso di Piazza Mazzini che ospita la scuola media e materna, sono costretti a fare lezione senza riscaldamento.

“Un fatto gravissimo, che colpisce una comunità scolastica già provata dalle difficoltà quotidiane,” dichiarano i consiglieri di opposizione Aldo Simonelli, Giovanna Alidorante e Vincenzo Mastroianni.

“La motivazione? Il Comune non ha pagato le bollette del gas, lasciando l’istituto senza fornitura proprio mentre le temperature si fanno più rigide. È inaccettabile che un problema così elementare venga ignorato: questa negligenza mette a rischio il benessere di alunni e personale scolastico, in spregio a ogni principio di responsabilità amministrativa,” sottolineano i consiglieri.

“La mancanza di riscaldamento in un luogo essenziale come la scuola non è solo una carenza tecnica. È il simbolo del totale disinteresse dell’amministrazione verso i bisogni fondamentali della nostra comunità. Non pagare le bollette significa non garantire nemmeno i servizi essenziali, e questo non è più tollerabile,” accusano Simonelli, Alidorante e Mastroianni.

“Chiediamo al Sindaco Santarpia e alla sua Giunta di assumersi immediatamente le proprie responsabilità e di risolvere il problema con la massima urgenza,” proseguono i consiglieri. “La comunità scolastica di Frignano non può continuare a subire le conseguenze di una gestione così superficiale e inadeguata.”

“Come opposizione continueremo a vigilare e a denunciare ogni mancanza, perché Frignano merita amministratori capaci di tutelare il diritto allo studio e il benessere delle future generazioni,” concludono Simonelli, Alidorante e Mastroianni.