GDO e logistica sostenibile: il ruolo dei pallet in plastica pesante nella riduzione dell’impatto ambientale

Nella grande distribuzione organizzata (GDO), il trasporto e lo stoccaggio delle merci sono operazioni strategiche che richiedono soluzioni sempre più sostenibili per minimizzare l’impatto ambientale.

Ogni anno, milioni di tonnellate di prodotti transitano lungo le reti logistiche italiane, con costi ambientali e sociali rilevanti, legati principalmente al consumo di risorse energetiche, all’emissione di inquinanti e allo smaltimento dei materiali di imballaggio.

I pallet in plastica pesante rappresentano una soluzione tecnologica avanzata in questo contesto, offrendo una risposta concreta sia per l’ottimizzazione della portata e della durata delle operazioni logistiche sia per la riduzione dell’impatto ecologico complessivo.

La sfida del trasporto e dell’impatto ambientale

Secondo il report “Sostenibilità nella Logistica” dell’Istituto per la Ricerca sull’Energia e l’Ambiente (IREA), il settore logistico e dei trasporti rappresenta oltre il 20% delle emissioni di CO₂ annuali, con l’Italia tra i maggiori contributori in Europa a causa della distribuzione su gomma.

La densità delle operazioni di trasporto di materie prime e prodotti finiti nella GDO amplifica l’urgenza di adottare strategie più sostenibili. L’ISPRA riporta che, nel solo 2023, le emissioni di anidride carbonica associate alla logistica e alla distribuzione hanno inciso per circa il 24% sulle emissioni totali del comparto industriale italiano.

Soluzioni avanzate per il trasporto e la logistica: il ruolo dei pallet in plastica pesante

I pallet in plastica pesante si rivelano strumenti particolarmente preziosi nell’attività di trasformazione dei processi della GDO e di contrasto delle conseguenze della crescita delle attività antropiche sulla salute dell’ambiente.

Rispetto ai tradizionali pallet in legno, questi bancali presentano il vantaggio di un ciclo di vita prolungato, di una portata superiore e della possibilità di gestire carichi dinamici e statici elevati.

Il loro utilizzo favorisce una gestione più efficiente delle merci, riducendo il numero di viaggi necessari per il trasporto, con un conseguente abbattimento delle emissioni e dei consumi energetici.

Caratteristiche dei pallet in plastica pesante

I pallet in plastica pesante per la GDO sono realizzati con polimeri resistenti e spesso riciclati, progettati per supportare carichi elevati in modo stabile e sicuro.

A differenza del legno, che tende a usurarsi rapidamente, questi pallet mantengono le loro caratteristiche strutturali anche dopo un utilizzo intensivo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e abbattendo i costi di manutenzione. Le principali caratteristiche dei pallet in plastica pesante includono:

capacità di portata elevata. Questi pallet gestiscono carichi importanti, sia statici che dinamici, rendendoli adatti per l’immagazzinamento di merci voluminose e pesanti.

Resistenza all’umidità e agli agenti chimici. Grazie alla loro natura plastica, i pallet non sono soggetti a muffe, corrosione o assorbimento di umidità, problemi comuni nei pallet in legno.

Durabilità e ridotta usura. Con una vita utile significativamente superiore rispetto ai modelli tradizionali, i pallet in plastica riducono gli sprechi e i costi legati alla manutenzione e alla sostituzione.

Vantaggi ambientali dei pallet in plastica pesante nella filiera della GDO

L’utilizzo di pallet in plastica pesante nella logistica della GDO si traduce in numerosi benefici ambientali e operativi.

Secondo uno studio dell’Università di Torino sulla sostenibilità del packaging, la plastica utilizzata nei pallet risulta meno impattante rispetto ai materiali tradizionali, in quanto deriva spesso da processi di recupero e rigenerazione.

Questo approccio, basato sui principi dell’economia circolare, consente di ridurre sensibilmente l’uso di nuove risorse naturali e limita la produzione di rifiuti.

Riduzione delle emissioni e consumo energetico. Essendo più resistenti e capaci di trasportare volumi maggiori di merce, i pallet in plastica riducono il numero complessivo di viaggi necessari per il trasporto delle merci. Questa ottimizzazione porta a una diminuzione delle emissioni di CO₂ e dei consumi di carburante. Supporto all’economia circolare. I pallet in plastica sono interamente riciclabili e, in molti casi, realizzati con materiali riciclati, contribuendo a una filiera virtuosa del recupero dei materiali. Minimizzazione dei rifiuti e dei costi di smaltimento. I bancali in plastica pesante durano mediamente il doppio rispetto ai pallet in legno, riducendo la quantità di rifiuti prodotti e i costi associati allo smaltimento. Inoltre, la loro capacità di essere rigenerati consente di limitare il volume complessivo dei rifiuti plastici.

Pallet in plastica pesante e ottimizzazione dei costi nella GDO

Dal punto di vista economico, l’utilizzo di pallet in plastica pesante rappresenta un investimento vantaggioso per le aziende della GDO, che puntano a ridurre i costi operativi senza compromettere la capacità di movimentare grandi volumi di merci. Oltre alla maggiore durabilità, i pallet in plastica presentano il vantaggio di un peso contenuto rispetto a quelli in legno.

Questa caratteristica si traduce in un minor costo per il trasporto delle merci, in quanto consente di risparmiare sui costi di carburante e ridurre i tempi di carico e scarico.

Secondo l’analisi condotta dal Politecnico di Milano, l’adozione di pallet in plastica pesante ha permesso ad alcune aziende del settore alimentare di ridurre del 15% i costi operativi, aumentando allo stesso tempo la capacità di stoccaggio nei magazzini, grazie alla modularità e alla precisione dimensionale di questi strumenti.

L’innovazione tecnologica nei pallet in plastica pesante

L’innovazione ha portato allo sviluppo di pallet dotati di funzionalità aggiuntive, come sensori per la tracciabilità, resistenza a temperature estreme e caratteristiche antiscivolo che ne migliorano l’aderenza durante il trasporto. La dotazione di sensori IoT permette di monitorare in tempo reale la posizione e lo stato dei pallet lungo tutta la filiera, fornendo dati essenziali per ottimizzare la gestione della logistica e ridurre ulteriormente i consumi di energia e carburante.

Le alternative di trasporto e logistica e l’importanza della sostenibilità

Oltre all’uso dei pallet in plastica pesante, la GDO adotta soluzioni di trasporto sostenibile come l’incremento dell’efficienza energetica delle flotte e la transizione verso veicoli a basse emissioni.

Il settore ha iniziato a utilizzare veicoli elettrici, ibridi e alimentati a gas naturale compresso (CNG) per le consegne urbane e a breve raggio, consentendo un abbattimento significativo delle emissioni di CO₂ e particolato atmosferico.