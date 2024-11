Giovane infermiera soccorre in strada passante colto da malore

“Chiedo ad alta voce di chiamare i soccorsi – riprende il suo racconto Sabrina – intanto inizio il massaggio cardiaco. I soccorsi non arrivano, non so neanche se li hanno allertati. Il signore, nel frattempo, riprende ad avere dei piccoli movimenti spontanei e vista la vicinanza al nosocomio carichiamo l’uomo in un’auto fermata poco prima e ci rechiamo al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini. Resto fuori per un pò in attesa di notizie, ma mi dicono che è in codice rosso”.