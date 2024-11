Il Gruppo Catone lancia la Settimana del Black Friday

Tempo di Black Friday. E il Gruppo Catone offre una serie di vantaggi dal 21 al 30 novembre con tante novità imperdibili in tutti i punti vendita.

“Non per esagerare ma …” è il claim che accompagna da tempo le campagne pubblicitarie del Gruppo Catone. E vale anche per questa straordinaria occasione. “Non per esagerare ma per noi il Black Friday è una cosa seria!”. Dunque, veramente un’opportunità per approfittare delle diverse offerte.

Innanzitutto, per tutti i marchi automobilistici nella settimana del Black Friday sconti e omaggi su tutte le car line Ford e Ford Approved (Usato Ford Garantito). In più, Kia Picanto omaggerà tutti i contratti della settimana del Black Friday con una Smart Box.  20 Novembre 2024  0 E non è tutto! Infatti, La Reggia Designer Outlet di Marcianise, durante il Black Friday, dal 21 al 26 novembre ospiterà la Kia Picanto con un allestimento ad hoc nella Piazza del lusso, dove il brand Kia è stata esposto tutto l’anno. E per dicembre sono previste altre due date. Al fianco della Kia ci saranno hostess e stewart pronti a rispondere a tutte le domande degli acquirenti e naturalmente, a presentare la vettura che è davvero un gioiello di tecnologia e praticità. «In questo contesto – sottolineano Laura e Alessia Catone – si inserisce il nostro Black Friday Kia con l’omaggio di una Smart Box su ogni vettura acquistata». Ad anticipare la settimana delle offerte, sabato 23 e domenica 24 novembre durante un open weekend in Kia Catone (viale Carlo III a San Nicola la Strada) si potrà partecipare al concorso “Scopri Kia EV3 e vinci”. Ci sarà, dunque, la possibilità di vincere un incredibile viaggio agli Australian Open o 12 mesi a bordo della Kia EV3. Open weekend anche in Evo Catone a Casagiove. Qui da sabato 23 novembre è in programma il lancio dell’Evo6 che culminerà il 26 novembre con un evento in concessionaria. Su tutta la gamma omaggio block shaft. Inoltre, su Evo6 e Evo7 verrà eccezionalmente omaggiata l’estensione di garanzia a 5 anni. E ancora, presso Il Decumano Shopping Center di Vitulazio è iniziata dal 15 novembre una serie di esposizioni del Gruppo Catone che ogni fine settimana propone un brand diverso. Nel prossimo weekend sarà la volta della Kia Picanto. Da ricordare, inoltre, che il mese di novembre è anche il mese dell’elettrico per Catone (Catone ElectricDays). E proprio a tale proposito sono state preparate tante offerte vendita e noleggio dedicate alle auto 100% elettriche. Per Ford Electric Days Mustang Mach-e e Ford Explorer in promozione. In particolare, fino al 30 novembre per gli acquirenti del Nuovo Ford Explorer sono previsti l’anticipo zero e il tasso zero. Il Black Friday del Gruppo Catone si concluderà il 30 novembre, c’è dunque il tempo per cogliere l’offerta e scegliere nel migliore dei modi e secondo le proprie esigenze.