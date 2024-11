Halloween a Lusciano con l’associazione Generazione

Si è svolto ieri l’evento promosso dall’associazione socio politico culturale Generazione, e patrocinato dal Comune di Lusciano, presso il Palazzo Ducale di Lusciano.

Grande affluenza da parte dei piccoli della cittadina luscianese che hanno avuto la possibilità di vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della fantasia, tramite laboratori tematici e creativi.

Per il presidente dell’associazione Generazione Vincenzo Albano, “l’evento ha avuto grande successo grazie alla collaborazione che c’è stata da parte dei soci e dei giovani attivi sul territorio che si sono impegnati alla stesura e all’intera organizzazione dell’evento. In particolare tengo a ringraziare Giovanni Mottola, Mariantonia Cantone, Giovanna Costanzo, Davide Russo, Mario Mottola, Luciano Mariniello”.

“Non ci aspettavamo così tanta affluenza, anche perché la ricorrenza di Halloween è una festività che ogni anno porta con sé diverse opinioni e talvolta un pizzico di scetticismo. Capita spesso di sentir dire che non appartiene alla nostra cultura, o che è una festa importata e dunque non degna di essere celebrata. Ma è importante ricordare che l’evoluzione delle tradizioni è parte della nostra identità collettiva: molte delle festività che oggi celebriamo derivano da influenze culturali esterne. Halloween non fa eccezione”.

“Questo evento, oltre a offrire divertimento e spensieratezza, diventa un’occasione per coinvolgere i più piccoli in giochi e attività che stimolano creatività e socialità. La magia di Halloween è fatta di travestimenti, racconti, sorrisi e momenti di condivisione”.

“È proprio in questo spirito di condivisione che Halloween trova il suo senso più profondo: avvicinare le persone, promuovere il gioco e la creatività, regalare un pomeriggio di spensieratezza, questo è stato il nostro obiettivo”.

Il consigliere comunale Luciano Vasta ha espresso profonda gratitudine nei confronti del collettivo generazione che ha curato e finanziato l’intera iniziativa: “Accogliere tradizioni di altre culture non significa allontanarsi dalle proprie radici, ma arricchirle, creando un terreno comune che favorisce l’inclusione e la diversità. Celebriamo, quindi, Halloween come un momento di gioia per i bambini e le famiglie, ricordando che la bellezza delle tradizioni sta proprio nella loro capacità di adattarsi e di farci sorridere”.