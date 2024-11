Trump vince le elezioni presidenziali del 2024 ed è il presidente eletto; il suo insediamento come 47º presidente è previsto per il 20 gennaio 2025.

Cosa farà sul piano economico? E le guerre in Ucraina e Medio Oriente?

Ne hanno parlato al microfono di ‘Citofonare Montone‘, Stefano Montone e Severino Pannella.

Make America Trump Again, ma per l’Europa il conto è salato

Donald Trump si avvia verso la Casa Bianca per il suo secondo mandato. Sarà lui il prossimo Presidente degli Stati Uniti e dal momento della sua nomina ufficiale l’America, quella che abbiamo finora conosciuto, sarà un’altra cosa. Soprattutto nei confronti dell’Europa.

Già in campagna elettorale Donald Trump ha usato parole molto dure nei nostri confronti. Non solo sul versante della Nato, finora sostenuta in gran parte dagli Usa, che adesso con la presidenza Trump costringerà tutti i paesi europei, Italia in testa, a mettere mano al portafoglio per incrementare la spesa per la propria difesa militare.

TRUMP E I DAZI

Probabile che ci saranno dazi nei confronti dei nostri prodotti e questo si tradurrà in un contraccolpo per le nostre esportazioni. Problemi anche sul versante della politica estera, con un’Europa schierata in difesa dell’Ucraina invasa e massacrata dalla Russia di Putin, e il probabile nuovo Capo dell’America che ha promesso di chiamare presto il suo amico Putin e di risolvere così la guerra.

Tradotto, molto probabilmente si costringerà l’Ucraina ad accettare per forza la cessione dei territori conquistati dall’armata russa.

Per quanto riguarda i motivi che hanno spinto gli americani a voltare pagina, nonostante i successi vantati dall’amministrazione Dem di Joe Biden, la sensazione che le cose non stavano andando per il verso giusto, che aveva ragione Trump a dire che l’America doveva tornare a pensare prima di tutto a se stessa.

Citofonare Montone, il podcast nato dall’idea di Benny Fedele e Stefano Montone.

Appuntamento con Stefano Montone e Severino Pannella – Benny Fedele in regia e al coordinamento giornalistico – pronti a rispondere al trillo del citofono per discutere di qualsiasi argomento: attualità, cronaca, politica, cultura, sport.

Tutte le puntate di Citofonare Montone sono sempre disponibili su www.larampa.news e su tutte le piattaforme di streaming audio (Spotify, Amazon, YouTube Music, Apple, TuneIn, Deezer).

#CitofonareMontone: tu bussi, lui risponde!