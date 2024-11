Incidente nella notte tra due volanti della polizia nel quartiere Monte Mario a Roma. Un poliziotto di 32 anni è morto e altri due colleghi sono rimasti feriti.

Dalle prime informazioni sembra si tratti dei due conducenti delle volanti: una donna trasportata al San Camillo e un uomo all’ospedale Santo Spirito.

E’ accaduto intorno alle 5 in via dei Monfortani a Monte Mario.

Da chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e la viabilità in zona. Chiuse le strade limitrofe al luogo dell’incidente.

Poliziotto morto, Mosap: «Addolorati, pronti a sostenere qualsiasi iniziativa»

«Il risveglio di oggi per noi poliziotti è stato amaro. Un giovane collega di appena 30 anni, in servizio alle volanti del commissariato Primavalle, è morto in seguito ad un tragico schianto con un’altra vettura della polizia, in zona Torrevecchia Monfortani. Lo scontro è stato violentissimo, il collega è morto sul colpo, mentre gli altri colleghi che erano con lui sono ricoverata in gravi condizioni».

Lo fa sapere Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

«La dinamica ancora non è chiara, ma pare che la vettura che si recava a sedare a una rissa, si sia scontrata con quella di altri colleghi che trasportavano un fermato. Siamo vicini ai colleghi e alla famiglia del giovane agente e siamo pronti a sostenere qualsiasi iniziativa la questura di Roma voglia intraprendere. Il collega – dice Conestà – era originario di Treviso e faceva parte delle Fiamme Oro rugby. Passato ai servizi operativi in estate, aveva deciso di restare a Primavalle dove prestava servizio nel quarto turno volanti».